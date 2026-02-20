除夕夜全家忘帶鑰匙被鎖門外 醒目貓5分鐘建奇功｜有片

農曆新年本應家家戶戶團圓，但湖北宜昌一個家庭就遇上「有家歸不得」的窘境。除夕晚（16日）一家人外出食團年飯，中途返家取物時，驚覺全屋無人帶鎖匙，過年期間更難找鎖匠求助，一度在門外徬徨。幸好，家中「主子」化身救星，在短短5分鐘內成功開門，化解危機。

「開門神技」曾是煩惱

綜合內媒報道，戶主胡女士一家在除夕夜被反鎖門外，束手無策之際，有人靈機一觸，想到可讓同樣在門外的貓咪幫忙。他們隨即將貓咪從窗戶送回屋內，再利用貓咪最愛的零食「貓條」在門外引誘。在美食的驅使下，貓咪果然不負眾望，熟練地跳上門柄，僅約五分鐘便成功打開大門，讓全家得以入屋。

相關新聞：百厭貓鎖車︱主人「被棄車外」超無助 結局出人意表……︱有片

相關新聞：兼職「剷屎官」︱過年「寵物上門餵養」需求暴增 95後女生9天勁賺¥8500

戶主胡女士事後表示，這隻醒目貓咪今年5歲，平時在家已懂得自行開門，此「技能」曾一度令家人感到困擾。沒想到今次牠的「絕技」竟能大派用場，立下大功。為獎勵這位「英雄」，家人已即時送上「貓罐頭」重賞。

事件在網上傳開後，不少網民大讚貓咪聰明絕頂，「簡直是貓界天才，要加多幾個罐罐！」、「主子：無左我你地點算？」亦有人提醒，既然貓咪懂得開門，平時在家中最好把門反鎖，以免走失。