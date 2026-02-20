春晚效應｜四大分會場食正熱潮 秒變旅遊打卡熱點

今年央視春晚的熱度，由電視螢幕一路燒到線下！哈爾濱、義烏、合肥、宜賓四大分會場，憑藉驚艷全球的特色舞台，成功上演一場「吸睛變吸金」的大龍鳳，將春晚的「超級流量」變現為實實在在的遊客「留量」同消費增量。一時間，「睇春晚」變成「遊春晚」，到各地「打卡」春晚同款靚景，成為今年新春最潮的文旅行程。

酒店預訂倍增

據內媒報道，春晚一播完，四個分會場的網上搜索量即時直線飆升，酒店預訂量翻倍，接待人次創新高。其中，宜賓的搜索指數同比激增超過1.5倍；合肥的熱門商圈酒店預訂量更按年增長超過一倍。哈爾濱和義烏則成功吸引更多外國客，分別躋身春節最受歡迎入境遊城市，以及入境遊熱度「彈起」榜。

宜賓 精心打造12個「春晚同款」打卡點。

合肥三河古鎮，吸引眾多年輕人來遊玩。

義烏精心推出166場「跟著春晚游義烏」春節文旅體驗活動。

哈爾濱冰雪大世界舞台區，輪番上演「春晚舞台區冰雪秀」。

四地政府順勢火速推出各式「跟住春晚去旅行」的攻略，奇招盡出吸客：

宜賓： 精心打造12個「春晚同款」打卡點，遊客可一邊品嚐燃面、李庄白肉等地道美食，一邊沉浸式體驗川南民俗。

合肥： 將春晚的「魚燈巡遊」升級為春節限定文旅產品，每晚千人舉燈巡遊三河古鎮，重現晚會盛景，大受年輕人歡迎。

義烏： 將「春晚客廳」等場景最大程度保留，設立多個「同框」打卡點，讓遊客感受義烏老街的變遷與溫情。

哈爾濱： 在冰雪大世界舞台區，輪番上演「春晚舞台區冰雪秀」，加上外國藝術團的T台表演，為冰城再添異國風情。

專家：文旅融合新範式

分析指出，今次四大分會場的成功，標誌著一個全新的文旅融合模式。地方政府食正春晚這個「超級IP」，不再是單純提供「一次性」的節目場地，而是將其巨大的曝光率，巧妙地轉化為可持續的城市品牌資產，將人氣變為財氣，為各地如何利用大型盛事帶動經濟，提供了極具參考價值的「功課」。