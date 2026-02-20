Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機械人春晚4億燒錢騷表面風光 專家警示產業泡沫危機

即時中國
更新時間：14:30 2026-02-20 HKT
發佈時間：14:30 2026-02-20 HKT

今年央視春晚大騷機械人科技，上演連場武術、歌舞表演，場面震撼。然而，風光背後，有分析直指，這場每間公司耗資近億元的「表演賽」，正揭示中國人形機械人產業「雷聲大，雨點小」、商業化落地困難重重，甚至潛藏泡沫爆破的巨大危機。

搬運效率僅如真人三成

據內地《財經》雜誌披露，參與今屆春晚的宇樹科技、銀河通用等四間機械人公司，每家投入金額接近一億元人民幣。雖然成功為相關股民打下強心劑，但業界普遍認為，這只是一場「高成本的注意力競爭」。

相關新聞：央視馬年春晚︱機械人醉拳「武BOT」技驚四座 訂單暴增150%

相關新聞：人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯

有分析指出，機械人產業正面臨三大現實問題：現金流、規模化驗證及客戶信任。事實上，目前真正進入工廠執行任務的機械人極少，即使是簡單的搬運工作，其效率亦只有人類的三至四成。許多商家僅以低價租用作招徠顧客的「噱頭」，距離成熟的商業模式仍有漫漫長路。

單靠政府撐起尚無法商業化

報道引述《經濟學人》指，中國雖已是全球機械人的生產主力，去年出貨量佔全球絕大多數，但最大買家卻是地方政府。若私人市場未能接軌，單靠政府採購，一旦政策轉變，上千間製造商及供應商或會面臨倒閉。

智庫「智源研究院」院長王仲遠去年已警告，若在未建立穩定應用場景前便過度擴張產能，市場熱情恐迅速降溫，人形機械人泡沫可能提前爆破。

有評論將其與新能源汽車產業類比，指電動車從國家項目到市場普及，足足走過30年。機械人產業好可能要走一條類似的長路，難以一步登天，由「咿呀學步」直接跨越到「急速奔跑」。

