中國風︱小語種導遊供不應求 日薪漲至2500元

即時中國
更新時間：08:50 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:50 2026-02-20 HKT

春節期間外國遊客來華大增，對於外語導遊的需求急增，尤其是新興或小眾客源市場面臨導遊供不應求的局面。上海一間旅行社的雙語導遊稱，以兼職導遊為例，春節期間的導遊服務價格約上漲50%。

入境遊散客佔80%以上

「一般初級、中級的英語導遊正常的服務價格為一天800至1000元（人民幣，下同），旺季可能會上浮10%，」國家金牌導遊、京騎文化聯合創始人竇俊傑對《新京報》表示，如葡萄牙語、阿拉伯語、意大利語等小語種，服務費甚至漲至2500元/天。

他表示，歐美遊客一般會提前3到6個月預訂服務，「到現在，我們團隊的入境遊定單已經比去年同期翻了一倍，多了一百多個團。」面對導遊人才緊缺的問題，竇俊傑所在的公司去年底啟動培訓，目前已開展三期。

值得注意的是，隨着免簽政策的優化、社交媒體的傳播以及旅行規劃工具的普及，外國旅客更多地以自由行、小團體、訂製遊的方式進入中國。中國旅遊研究院報告指出，中國入境遊人群呈現顯著的散客化，已經佔到80%以上。

針對散客的不同要求，內地旅行社不斷地調整路線，推出一些更具沉浸感與體驗性的小眾主題產品。

