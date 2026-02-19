Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

氣溫急升至零度以上 哈爾濱冰雪大世界周五、六臨時閉園

即時中國
更新時間：21:23 2026-02-19 HKT
發佈時間：21:23 2026-02-19 HKT

黑龍江著名景區哈爾濱冰雪大世界發布關於調整運營時間的公告，稱由於近兩日氣溫升高至0℃以上，將對園區內的冰雪景觀產生一定的影響，決定臨時閉園2天。

公告稱，根據哈爾濱市氣象台發布的天氣預報，近兩日氣溫升高至0℃以上，為了保障遊客的安全和遊玩體驗，第27屆哈爾濱冰雪大世界將對運營時間及後續入園票價進行調整。

正月初四、初五將臨時閉園，已購票人士可通過原購票渠道申請全額退款。初步計劃初六下午5時恢復運營，營業時間延長至當日24時。重新開園後標準成人票下調為每張228元，優待票下調為每張168元。

黑龍江省氣象局預計，2月19日至21日，黑龍江省將迎來一次明顯升溫過程，3天累計升幅達10至12℃，部分地區可達13至15℃。2月20日黑龍江省最高氣溫普遍升至0℃附近，21日升至最高，南部最高氣溫6至8℃，局地可達8至10℃。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
7小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
4小時前
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
鄭中基前經理人何慶湘終現身：讓我們一起過 曾被傳介入前老闆與余思敏婚姻
影視圈
6小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
4小時前
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
連鎖茶記新年被指「喝狗」式對客？收加二服務費 侍應1行為令食客頂唔順「服務太獨特了」
飲食
6小時前
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
大家樂晚市外賣優惠！$99任揀3款鑊氣小菜 咕嚕肉/粟米魚柳/牛肉炒菜心 加送糖水
飲食
9小時前
01:39
救貓墮斃｜死者單位沒裝窗紗 屢次冒險自行救貓　意外後貓被困窗台片段曝光
突發
6小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT