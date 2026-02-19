氣溫急升至零度以上 哈爾濱冰雪大世界周五、六臨時閉園

黑龍江著名景區哈爾濱冰雪大世界發布關於調整運營時間的公告，稱由於近兩日氣溫升高至0℃以上，將對園區內的冰雪景觀產生一定的影響，決定臨時閉園2天。

公告稱，根據哈爾濱市氣象台發布的天氣預報，近兩日氣溫升高至0℃以上，為了保障遊客的安全和遊玩體驗，第27屆哈爾濱冰雪大世界將對運營時間及後續入園票價進行調整。

正月初四、初五將臨時閉園，已購票人士可通過原購票渠道申請全額退款。初步計劃初六下午5時恢復運營，營業時間延長至當日24時。重新開園後標準成人票下調為每張228元，優待票下調為每張168元。

黑龍江省氣象局預計，2月19日至21日，黑龍江省將迎來一次明顯升溫過程，3天累計升幅達10至12℃，部分地區可達13至15℃。2月20日黑龍江省最高氣溫普遍升至0℃附近，21日升至最高，南部最高氣溫6至8℃，局地可達8至10℃。