溫家寶致信北川中學曝光 讚「堅強不屈」

2008年四川大地震，時任總理溫家寶多次前往重災區北川縣指導搶險工作，幾度前往北川中學慰問師生。春節前夕，83歲的溫家寶致函北川中學黨支部書記劉亞春的親筆信在社交媒體曝光，字跡有力，盛讚北川中學「堅強不屈」，並向全校師生問好。

「我常想念北川中學。至今想到在地震中不幸遇難的師生，我都熱淚盈眶，心裡感到特別難過。震後，北川中學又屹立在新北川，堅強不屈，堅忍不拔，艱苦奮鬥。」

「新的北川中傳承大愛，努力讓各族學生都能在學校中平等接受有質量的教育。劉校長這些年為學生的健康成長付出了心血。值此春節到來之際，謹向您表示敬意，祝您身體健康，並向全校師生問好。」溫家寶寫道。

2008年汶川大地震，溫家寶曾多次前往北川中學慰問師生，並在黑板寫了「多難興邦」四個字。他曾在震後多次重訪北川，包括2009年春節與災民過年，以及2019年地震11週年時參觀北川老縣城遺址與紀念館，表達對災區人民的深切關注。