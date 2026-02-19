Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

楊利偉：首批太空人已在去年10月停航

即時中國
更新時間：08:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-19 HKT

中國首位太空人楊利偉透露，中國第一批太空人已在2025年10月停航。他同時表示，如果祖國需要，他們還可以復飛，「從條件上是沒有問題的」。

2012年，楊利偉曾在央視《開講啦》節目表示，想挑戰成為世界最年長的太空人，希望77歲時還能翱翔天際。

相關新聞：楊利偉:中國太空人有專屬英文詞「Taikonaut」

現任中國載人航天工程副總設計師

2月14日晚，60歲的中國載人航天工程副總設計師楊利偉在《開講啦》節目解釋，第一批太空人已經根據相關規定，在2025年10月份停航。但他同時表示，如果祖國需要，他們還可以復飛。

當主持人撒貝寧問起，私下裡有沒有為了登月而偷偷鍛煉以保持狀態時，楊利偉明確地回答，一定要保持。

節目中，楊利偉還回憶了自己2003年乘坐神舟五號返回途中，曾誤以為舷窗玻璃開裂的經歷。他說，其實當時是舷窗外的防燒蝕材料燒出了裂紋，但那一刻確實「冒汗」了，直到另一邊窗戶出現了同樣的情況，他反而安定了下來。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
11小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
15小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
19小時前
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
前TVB「失業女星」賣養生產品 搵7歲女做生招牌飲女人「大補茶」惹爭議
影視圈
9小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
10小時前
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
趙希洛老公「真身」終曝光！外形高大激似陳豪 愛巢樓底極高盡顯奢華 「溫室」睡房採光度十足
影視圈
14小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
12小時前
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
03:17
星島申訴王｜韓國排毒神器西梅汁 實測一小時即炸馬桶 醫生：含高濃度山梨醇如同瀉藥
申訴熱話
13小時前