楊利偉：首批太空人已在去年10月停航

中國首位太空人楊利偉透露，中國第一批太空人已在2025年10月停航。他同時表示，如果祖國需要，他們還可以復飛，「從條件上是沒有問題的」。



2012年，楊利偉曾在央視《開講啦》節目表示，想挑戰成為世界最年長的太空人，希望77歲時還能翱翔天際。

現任中國載人航天工程副總設計師

2月14日晚，60歲的中國載人航天工程副總設計師楊利偉在《開講啦》節目解釋，第一批太空人已經根據相關規定，在2025年10月份停航。但他同時表示，如果祖國需要，他們還可以復飛。



當主持人撒貝寧問起，私下裡有沒有為了登月而偷偷鍛煉以保持狀態時，楊利偉明確地回答，一定要保持。



節目中，楊利偉還回憶了自己2003年乘坐神舟五號返回途中，曾誤以為舷窗玻璃開裂的經歷。他說，其實當時是舷窗外的防燒蝕材料燒出了裂紋，但那一刻確實「冒汗」了，直到另一邊窗戶出現了同樣的情況，他反而安定了下來。