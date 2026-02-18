湖北煙花爆竹店初二爆炸釀12死︱有片
發佈時間：17:27 2026-02-18 HKT
湖北宜城初二發生煙花爆竹爆炸事故，一家煙花爆竹售賣門店起火，造成12人死亡。
央視新聞報道，事發地點為襄陽市宜城市鄭集鎮一煙花爆竹售賣門店。今日（18日）下午2時許該店起火爆炸，過火面積約100平方米。
網傳現場影片所見，爆炸威力強大，大量濃煙從門店湧出，期間大量爆竹不斷被引燃，有民眾嘗試附近，亦有民眾在門店外圍觀。當局派出多輛消防車到場，並封鎖現場。事發原因正在進一步調查。
本月15日，江蘇連雲港東海縣因村民個人燃放煙花不當，導致附近一煙花爆竹經營部爆燃，造成8人遇難、2人輕微灼傷。
