Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北煙花爆竹店初二爆炸釀12死︱有片

即時中國
更新時間：17:27 2026-02-18 HKT
發佈時間：17:27 2026-02-18 HKT

湖北宜城初二發生煙花爆竹爆炸事故，一家煙花爆竹售賣門店起火，造成12人死亡。

央視新聞報道，事發地點為襄陽市宜城市鄭集鎮一煙花爆竹售賣門店。今日（18日）下午2時許該店起火爆炸，過火面積約100平方米。

網傳現場影片所見，爆炸威力強大，大量濃煙從門店湧出，期間大量爆竹不斷被引燃，有民眾嘗試附近，亦有民眾在門店外圍觀。當局派出多輛消防車到場，並封鎖現場。事發原因正在進一步調查。

相關新聞：連雲港煙花爆炸釀8死 國務院安委辦掛牌督辦

本月15日，江蘇連雲港東海縣因村民個人燃放煙花不當，導致附近一煙花爆竹經營部爆燃，造成8人遇難、2人輕微灼傷。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
7小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
5小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
3小時前
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
4小時前
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
央視馬年春晚丨王菲歌聲妝容罕惹負評：如老了10年 香港天王奪最高收視 迪麗熱巴靚絕全場
影視圈
2026-02-17 14:00 HKT
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
投資理財
5小時前