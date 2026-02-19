Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

山東14歲孝子父癌亡母術後停工 街頭賣揮春還債養家

即時中國
更新時間：08:00 2026-02-19 HKT
發佈時間：08:00 2026-02-19 HKT

農曆新年，大部份人都與親友歡度佳節，但山東招遠14歲考順男「小高」，卻幫父母還債，於街頭擺攤賣每張0.5元（人民幣）的揮春，小高的同學更在現場幫手、市民紛紛出手支持，甚至有有心人多付款，但小高卻堅持拒收，亦有網紅下了一萬元的訂單。事件曝光後，在網絡掀起關注。

「極目新聞」報道，周二（17日），小高的母親徐女士表示，2024年，丈夫因癌症離世，家中只剩下自己、一對龍鳳胎兒女和81歲的老爺共同生活。平日裡，她帶著幾個工人做散工，掙點錢補貼家用。網上有指，小高父親患癌和母親的手術費，讓一家欠債三十多萬元，經濟陷拮据之境。

14歲少年小高為了幫補家計還債，在街頭擺攤賣揮春。
揮春售價僅¥0.5

2025年，徐女士因腰部患病接受了手術，術後行動不便，無法工作，亡夫加上自己的治療費已外債逾30萬人民幣。因此，擺攤賣揮春的事就交給了一對龍鳳胎，二人一、兩歲時就跟著自己擺攤。丈夫去世後，她曾對兒子說：「爺爺年紀大了，你是男子漢，這個家你要幫媽媽撐起來。」沒想到，孩子牢牢記住了這句話，十分懂事，主動扛起了分擔家庭重擔的責任。

龍鳳胎每日擺攤十多小時

徐女士稱，從去年臘月十七至除夕，兩個孩子每天一早出攤，堅守攤位十幾個小時，直到晚上才回家休息。就這樣，兩個孩子堅持了13天。他們餓了，就在攤位附近買些簡單的飯菜充飢，「有時候，我給他們送飯，順便幫忙照看一會兒攤位。」除夕中午，她和兩個孩子一起收攤後，便回老家陪著公公吃年夜飯、過除夕。

一開始，兩個孩子一天只賣兩、三百份，回家擔心得哭起來。徐女士安慰孩子們，認為能賣得一點已不俗。
 

