雲南楚雄年初一觀光船翻側 4人死亡國務院掛牌督辦

即時中國
更新時間：12:13 2026-02-18 HKT
發佈時間：12:13 2026-02-18 HKT

大年初一，雲南楚雄市發生觀光船翻側事故，導致26人落水，當中4人死亡。國務院安委辦對此事故查處掛牌督辦。

央視新聞報道，事故發生在17日下午3時40分許，楚雄市東華鎮蓮華村小五排蓮溪灣度假村，一艘觀光船翻側，船上26人跌入水中，最後有4人死亡。事故原因仍在調查。

事發後，國務院安委會辦公室決定對此事故查處實行掛牌督辦，要求雲南省按照「四不放過」（按照事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放過、有關人員未受到教育不放過）的原則，組織對此事故提級調查，依法依規嚴肅追責問責。

