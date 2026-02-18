Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iPhone︱黑龍江女追查失機兩年 瀋陽甥舅拾遺不報賠 ¥8500

即時中國
更新時間：11:57 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:57 2026-02-18 HKT

黑龍江有女子憑不放棄的精神，兩年來不斷追查遺失的iPhone手機下落，最終成功發現手機已被人帶至瀋陽使用，由於手機資料已被人刪除，經公安調解，獲對方賠償8500元人民幣。

蘋果官網提供定位線索

黑龍江大慶市肇州縣永樂鎮女孩小劉，2023年10月1日外出時不慎把手機遺失，由於機內儲存大量重要資料，小劉當時便報警求助，但一直未找回。

當時，小劉經蘋果官網追查，發現手機未被激活使用，於是先備考，暫時擱置找回手機。

直到2024年8月，小劉再次登錄官網查詢，發現手機已被激活使用。今年年初，她向手機生產商提交信息查詢申請，很快獲回覆：這部手機已被刷機，目前在遼寧瀋陽被人使用，並提供了相關定位與使用線索。

小劉於是將資料向派出所反映，確認手機正被修路工人小李的外甥女使用，經查，當年小李拾到手機，找人清除機內所有資料後，便給了外甥女使用。最終雙方在公安調解下，達成賠償8500元的和解協議。

 

 
 

