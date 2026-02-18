Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全紅嬋︱未隨隊冬訓惹退役傳聞 母親年初一回應：不干涉

更新時間：11:24 2026-02-18 HKT
發佈時間：11:24 2026-02-18 HKT

奧運跳水金牌得主，極具觀眾緣的全紅嬋，最近因傷未隨國家隊冬訓，引起外界猜測她是否從國家隊退役。大年初一，全紅嬋母親在湛江親自向媒體回應女兒的退役傳聞，強調「不干涉，都隨她自己」。

嬋寶回湛江家過年

全紅嬋未有隨國家隊冬訓，引發退役猜測。在農曆新年回老家湛江，與家人一起過節。嬋寶回老家的一舉一動，繼續成為媒體與追星粉絲的焦點，令她的老家再次成為打卡熱點。

相關新聞：全紅嬋新造型成熱搜 網民讚：少女味外溢

對於很多網友來看全紅嬋，是否會覺得打擾？全紅嬋媽媽向「第一現場」表示：人家有心才來，不敢說打擾。不過我們沒空陪你們，謝謝大家這麼關注我女兒。

至於大眾最關注的退役問題，全紅嬋母親則表示：「不干涉，都隨她自己」。全母又透露，女兒今年已回家好多次了，這次回家過年留多少天沒所謂，「反正什麼時候出去，我也不理這些的」。

 

