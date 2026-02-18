Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖南吉首禁放煙花 居民 :死氣沉沉過大年

更新時間：10:22 2026-02-18 HKT
發佈時間：10:22 2026-02-18 HKT

湖南吉首市今年突下禁令，不准民眾在城內燃放煙花爆竹，遭不少當地居民抱怨，指年味盡失，農曆新年過得死氣沉沉。網上則流傳，部份吉首居民，無視禁令警告，照放煙花炮竹賀歲。

吉首過去每到跨年或農曆新年，大量民眾也會湧到當地的廣場，燃放煙花爆竹，整座城市也被濃煙所籠罩，場面極為壯觀，被居民視為迎新年的必備節目。

不過，今年吉首卻頒下禁燃令，不准民眾如同往年一樣在城區內放煙花，燃爆竹，執法人員還在過年前大力巡查，沒收違規售賣的煙花。

雖然仍有部份民眾，無視禁令，繼續在限制區域內，違反規定放煙花迎新年，但整體的燃放規模，已遠不及去年。

不少網民留言，批評禁燃令一刀切，令吉首的農曆新年氣氛大減，沒有往昔的熱鬧年味，「死氣沉沉迎新年！」、「今年禁放煙花，沒有年味了」、「煙花才是過年的精華，沒有煙花，都是白吹」、「冷冷清清的過年，沒有年的味道」、「這盛世如你們所願」、「人氣都沒有，安靜的怕人，偶爾還有電喇叭喊」、「這踏馬比殯儀館都安靜」、「吉首現在是一座死城」、「千年的傳承就沒有了」。

 

