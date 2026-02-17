Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地2026新春票房破10億 《飛馳人生3》暫佔榜首

即時中國
更新時間：13:48 2026-02-17 HKT
發佈時間：13:48 2026-02-17 HKT

馬年伊始，內地電影市場迎來「開門紅」。據網絡平台數據顯示，截至今日（17日），2026年農曆新年賀歲檔電影總票房（含預售）已突破10億元（人民幣）大關。其中，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《熊出沒·年年有熊》分別佔票房榜前三甲。

今年的內地春節檔於戰線由15日（年廿八）一直延伸至23日（正月初七）。市場上影片種類繁多，題材豐富，涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等多種類型。

今年春節檔的火爆開局，與官方的強力推動密不可分。早在2月12日，國家電影局等部門已牽頭啟動「2026電影經濟促進年」活動，並宣布將在全年投放不少於12億元的惠民觀影補貼，以刺激電影消費。

金融機構亦積極配合。中國銀聯聯動各大銀行及院線，推出多種戲票折扣券疊加使用的優惠活動，旨在讓普羅大眾能以更實惠的價格走進戲院，推高了節日觀影氣氛。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
年初一飲茶必看！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
年初一飲茶必睇！3大連鎖酒樓新年茶錢不加價 稻香再派$10現金利是吸客
飲食
21小時前
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌
即時中國
6小時前
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
保安新年𢭃利是犯法？上水公屋貼通告禁收 網民：住戶自願比可以 ICAC咁規定...
生活百科
6小時前
美專家緊盯春晚人形機械人。 央視
人形機械人組團上春晚 美國專家緊盯
即時中國
17小時前
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
馬年最強生肖——事業篇 屬牛有望升職加薪 屬猴越「走動」越旺
投資理財
9小時前
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
銀行派足幾十年！家傳戶曉財神爺年畫驚爆「雙重出錯」 「恭」字離奇冇咗點 「發」字咁寫被指極不吉利｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
2026馬年運程︱5大玄學家12生肖運勢逐個點評！蘇民峰/麥玲玲/李丞責/ 唐碧霞/雲文子
生活百科
7小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
2026-02-16 11:30 HKT
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
19小時前
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年 氣色絕佳狀態驚人 一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
78歲汪明荃大紅大紫賀馬年  氣色絕佳狀態驚人  一特徵疑暗藏健康隱患：阿姐要休息多啲
影視圈
5小時前