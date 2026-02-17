內地2026新春票房破10億 《飛馳人生3》暫佔榜首

馬年伊始，內地電影市場迎來「開門紅」。據網絡平台數據顯示，截至今日（17日），2026年農曆新年賀歲檔電影總票房（含預售）已突破10億元（人民幣）大關。其中，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《熊出沒·年年有熊》分別佔票房榜前三甲。



今年的內地春節檔於戰線由15日（年廿八）一直延伸至23日（正月初七）。市場上影片種類繁多，題材豐富，涵蓋喜劇、動作、動畫、科幻等多種類型。



今年春節檔的火爆開局，與官方的強力推動密不可分。早在2月12日，國家電影局等部門已牽頭啟動「2026電影經濟促進年」活動，並宣布將在全年投放不少於12億元的惠民觀影補貼，以刺激電影消費。



金融機構亦積極配合。中國銀聯聯動各大銀行及院線，推出多種戲票折扣券疊加使用的優惠活動，旨在讓普羅大眾能以更實惠的價格走進戲院，推高了節日觀影氣氛。

