央視馬年春晚︱王菲戴「洗衣珠」耳環成熱話 疑與去年「蝦片」同品牌

即時中國
更新時間：08:48 2026-02-17 HKT
發佈時間：08:48 2026-02-17 HKT

每年央視春晚都有無限亮點。今年，王菲第6次站上央視春晚舞台，其衣飾再次成為網民熱討焦點。繼去年她的「蝦片」耳環，今年她再戴上「洗衣珠」耳環，引發熱烈討論。

網民呼嘯義烏商家加班

今年，王菲演出時戴上透明水滴形耳環，網民即時到網絡起底，初時沒有發現同款。有人呼嘯義烏商家春節趕緊加班。網民調侃王菲的耳環酷似洗衣珠。

王菲去年配戴的耳環被網民形容酷似蝦片。央視截圖
網民找到疑似同款耳環。
王菲在今年央視春晚所配戴的耳環，再次成為網絡熱話。央視截圖
未幾，皇天不負有心人，有人找到了王菲同款耳環，出自丹麥某小眾品牌，名為「淚滴」。有電商平台售價在2000元（人民幣）左右。無獨有偶，王菲去年春晚所佩戴的「蝦片」耳環，也出自該品牌。

