內地電影春節檔 哪部賀歲片將成為票房黑馬？

去年春節檔，《哪吒2》以154.46億元票房創造神話，並帶動其出品方光線傳媒股價在節後瘋狂飆升，成為業界傳奇。珠玉在前，今年春節檔（2月15日至23日）哪部影片能脫穎而出，複製此般輝煌，已成為影迷與投資者熱議的焦點。

八部影片混戰

今年春節檔共有8部影片定檔，其中《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》等6部影片集中在大年初一（2月17日）展開正面交鋒。從預售情況看，這三部影片暫時領跑，各具成為爆款的潛力：

《飛馳人生3》：作為春節檔的常客，該系列前兩部作品已累積超過50億的票房和龐大的觀眾基礎，被視為今年最穩健的頭號種子選手。

《驚蟄無聲》：由國師張藝謀執導，並匯集了頂級流量明星易烊千璽與朱一龍，強大的主創陣容使其具備衝擊票房冠軍的實力。

《鏢人：風起大漠》：改編自知名國漫，由被譽為「天下第一武指」的袁和平執導，有望憑藉其硬核武俠風格和精良製作，通過口碑發酵實現逆襲。

《星河入夢》：導演韓延此前執導的《送你一朵小紅花》曾創下14億票房佳績，讓他成為黑馬的有力競爭者。

儘管多片雲集，但從宏觀數據來看，市場情緒似乎趨於謹慎。截至2月13日，今年春節檔總預售票房僅為2.18億元（人民幣，下同），遠低於2025年同期的6.90億和2024年的4.74億。有券商分析認為，受去年《哪吒2》超高票房基數的影響，今年總票房或將有所回落，預計在65億至85億元之間。

不過，也有樂觀觀點指出，近年春節假期延長，且各大片方愈發傾向於將年度最重磅的作品集中於此檔期，有望支撐票房再創佳績。

此外，為防盜拍行為，國家版權局近日公布了2026年度第三批重點作品版權保護預警名單，《飛馳人生3》、《驚蟄無聲》、《鏢人：風起大漠》、《熊貓計劃之部落奇遇記》、《星河入夢》、《熊出沒·年年有熊》和《夜王》等七部院線電影上榜。