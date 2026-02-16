Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深圳小孩10萬現金當垃圾扔 保安7小時通宵翻13噸垃圾找回

即時中國
更新時間：20:14 2026-02-16 HKT
發佈時間：20:13 2026-02-16 HKT

2月15日，深圳上演了一場與時間賽跑的「十萬元現金保衛戰」。鴻榮源壹成中心一位業主的孩子，不慎將一個裝有10萬元現金的包裹當作垃圾丟棄。當物業團隊接到求助時，這筆鉅款已被運至中轉站的13噸壓縮垃圾中，尋回希望渺茫。

重達13噸的「垃圾山」。
物業管理員通宵翻13噸垃圾，幫業主找給小孩扔了的10萬現金。
接獲消息後，物管團隊火速展開行動。他們一方面緊急聯繫垃圾處理站，請求暫緩對該批垃圾的下一步清運，為搜尋贏得寶貴時間；另一方面，迅速組織團隊趕赴中轉站。在主管帶領下，一輛牽引車將重達13噸的壓縮垃圾全部傾倒而出，一座名副其實的「垃圾山」橫亙在眾人面前。

情況緊急，刻不容緩。物管團隊的管家、清潔、保安人員不分崗位，全體動員，戴上手套和口罩，投身到這場艱鉅的搜尋任務中。儘管現場氣味刺鼻難聞，但所有人沒有絲毫猶豫，將壓縮成塊的垃圾逐一打散，逐袋翻找。

經過長達7個小時的不懈努力，奇蹟終於發生。工作人員在一堆廢棄物中找到了那個包裹，10萬元現金分文未少。

當業主從物管手中接過失而復得的現金時，激動得無以言表，連連感謝，並對物管團隊在春節期間仍能提供如此高效、負責的服務大加讚揚。

