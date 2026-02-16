Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

溫度執法︱湖南男照顧患癌父違法被截 獲交警寛大處理當場淚崩︱有片

即時中國
更新時間：18:30 2026-02-16 HKT
發佈時間：18:45 2026-02-16 HKT

「執法要力度，更要有溫度……」這句是湖南長沙交警小鄧的分享。2月15日，攝影師 「大雄同學」 發佈一條交警春節執勤影片，他向一名為了生計無奈將貨車改裝的男子執法，期間完美平行法理情，令人動容。

影片中，湖南長沙交警小鄧在日常道路檢查中，截下一輛涉嫌非法改裝的麵包車。經核查，車內有座椅被拆除塞滿貨物，屬於違規載貨行為。男司機坦然承認改裝車輛及違規事實。

新年執荒賺取父親藥費

男司機向小鄧道出違法背後的無奈。他表示，家中有三名子女需要撫養，父親身患癌症正在醫院治療，家庭經濟壓力巨大。由於無特殊技能，自己只能通過改裝麵包車從事貨物運輸補貼家用。

即使臨近春節，為了盡賺多些錢承擔父親的醫藥費和家庭開支，所以只能把握機會，檢拾他人不要的東西。

交警送上熱杯麵

雖然明知司機實際困境後，但小鄧仍堅持發出整改通知單，但未有向司機罰款。獲得小鄧寛大處理，司機即時感觸落淚。小鄧看到對方滿手因工作受傷的疤痕，亦主動邀請他到附近崗亭休息，得知對方未有吃飯，就送上杯麵讓他充飢。

司機在崗停哽咽表示，父親在醫院裡等著錢用，當被問及若父親病情無法好，他無奈表示「治不好就該送的走送走」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
佘詩曼胞弟罕露面原來係吸睛型男 曾透露細佬係遺腹子 胞兄有明星相曾被當細妹男友？
影視圈
10小時前
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
2男1女疑吸太空油後停車場公然性交 16歲少女認罪判感化18個月
社會
5小時前
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
東張西望丨P牌司機疑遇撞車碰瓷黨 輕刮車身竟遭索償130萬天價 5年官司被榨乾積蓄再被追50萬
影視圈
20小時前
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
霸ATM狂撳$100 疑臨急抱佛腳唱錢封利是 厚面皮大叔提一要求即惹人龍鼓譟｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
冬季奧運︱單板滑雪坡面障礙技巧賽 中國楊文龍提早慶祝失決賽資格遭狠批
即時中國
6小時前
農曆年初一舉行的「新春國際匯演之夜」，馬會花車以「同心同步同進　馳騁精彩馬年」為題，由三匹璀璨奪目的駿馬牽頭。
馬會與市民同心同步同進　新春匯演打頭陣馳騁精彩馬年
社會資訊
7小時前
消委會泊車優惠︱停車場廣告暗藏陷阱 「24小時任泊」稱收$145埋單變千二蚊？ 一項細節玩謝消費者
社會
9小時前
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
小西灣年廿九兩男女車內燒炭 送院搶救不治
突發
2小時前