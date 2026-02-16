溫度執法︱湖南男照顧患癌父違法被截 獲交警寛大處理當場淚崩︱有片

「執法要力度，更要有溫度……」這句是湖南長沙交警小鄧的分享。2月15日，攝影師 「大雄同學」 發佈一條交警春節執勤影片，他向一名為了生計無奈將貨車改裝的男子執法，期間完美平行法理情，令人動容。



影片中，湖南長沙交警小鄧在日常道路檢查中，截下一輛涉嫌非法改裝的麵包車。經核查，車內有座椅被拆除塞滿貨物，屬於違規載貨行為。男司機坦然承認改裝車輛及違規事實。

新年執荒賺取父親藥費

男司機向小鄧道出違法背後的無奈。他表示，家中有三名子女需要撫養，父親身患癌症正在醫院治療，家庭經濟壓力巨大。由於無特殊技能，自己只能通過改裝麵包車從事貨物運輸補貼家用。

即使臨近春節，為了盡賺多些錢承擔父親的醫藥費和家庭開支，所以只能把握機會，檢拾他人不要的東西。

交警送上熱杯麵

雖然明知司機實際困境後，但小鄧仍堅持發出整改通知單，但未有向司機罰款。獲得小鄧寛大處理，司機即時感觸落淚。小鄧看到對方滿手因工作受傷的疤痕，亦主動邀請他到附近崗亭休息，得知對方未有吃飯，就送上杯麵讓他充飢。



司機在崗停哽咽表示，父親在醫院裡等著錢用，當被問及若父親病情無法好，他無奈表示「治不好就該送的走送走」。