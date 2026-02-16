天宮迎春｜神舟二十一號太空人送上新春祝福 祝祖國興盛人民安康
發佈時間：17:00 2026-02-16 HKT
在農曆馬年春節到來之際，距離地球約400公里的中國「天宮」太空站洋溢著濃厚的年節氣氛。神舟二十一號太空人發布影片送上新春祝福，祝祖國興盛、人民安康。
三人透過天地連線，向全國人民送上來自太空的祝福。
神舟二十一號指令長張陸：「這是我第二次在太空過年，心裡多了份從容與牽掛，我們貼春聯，掛福字，把太空站裝扮得紅紅火火，年味十足，透過舷窗，遙看祖國大地萬家燈火，滿是思念與榮光。新春佳節到來之際，祝大家萬事順意、平平安安。」
神舟二十一號航天員武飛：「馬年當有奔馬的闖勁，讓我們繼續為夢想奮鬥、為幸福打拼，也祝所有追夢人平安順遂，日子越過越紅火。」
神舟二十一號航天員張洪章：「新的一年，我們會繼續策馬探蒼穹，在浩瀚星河續寫新篇，也祝福祖國科技興盛、人民安康，每一份堅持都有迴響。」
張陸、武飛、張洪章：「我們在中國太空站，祝大家馬年大吉，闔家幸福、喜樂安康。」
值得一提，此次太空團年飯除了傳統餃子外，乘組更首次利用太空「烤箱」成功烤製出蛋糕，實現了中國太空人在軌烘焙的「零的突破」。
自去年10月底進駐以來，神舟二十一號乘組已在軌超百日。即使在節日期間，各項科學實驗與值守工作也並未停歇。
