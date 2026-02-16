黃金甲︱成都貪靚女豪貼¥4萬金飾 美甲師：最長粘一個月

新春前，不少女士護膚和修髮。近年更越來越多人美甲，近日內媒報道，有人將高達價值4萬元（人民幣‧下同）的金飾貼在指甲。在這個黃金價格高漲年代，「黃金甲」盡顯豪氣，甚至形容「比買金項鏈、戴金手鐲更有儀式感」。

內地「紅星新聞」報道，春節前夕，林悅（化名）讓美甲師將6克多金飾貼在指甲上，「黃金甲」用上市價近1萬元的黃金。林悅指，黃金是來自自己以前的耳環、頸鏈。由於已不常配戴，故將重用於指甲上。而今次的手工費約花1200元。

成都一家高級美甲店指，曾有顧客拿來價值4萬元的金飾，讓美甲店幫忙切割後做上手，「做她這款的手工費是1360元。」。鑑於當前黃金價格較高，大多數美甲店都要求顧客自備金飾來店加工。美甲店會根據工藝的難易來收取費用，包含款式費、飾品費、黃金加工費等，價格大約在600元至1500元。

美甲師表示，操作難度並不大，與普通裝飾品相似。關鍵是粘得牢不牢。最長能維持一個月，但如果掉了，「不在我們的責任範圍內」。