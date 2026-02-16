Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神舟二十號︱返回地球前舷窗異常事件來龍去脈 太空人靠40倍顯微鏡始看清裂紋

更新時間：10:03 2026-02-16 HKT
神舟二十號航天員乘組原定於2025年11月5日返回地球。啟程前一天對返回艙進行最終檢查確認時，航天員陳冬發現返回艙舷窗異常。央視新聞近日播出的訪問中，航天員憶述事件的來龍去脈。

陳冬表示，當日他負責檢查，用肉眼看的過程中發現舷窗上有一個三角形的東西。初時，他懷疑是不是玻璃外面粘了一片小樹葉，但是想到太空上沒有可能出現落葉，即時想到大事不妙。幸好當時外邊是亮，否則更難發現裂紋。

當時在返回艙內的還有首次飛天的航天員陳中瑞，他正在固定他們計劃帶回地球的物品。

陳中瑞指，當時的第一反應，有點像一個樹葉在外邊粘著，因為玻璃有厚度，它會折射，反光，但是換另一個角度，它就又不一樣，然後又把王傑喊過來。
是以航天飛行工程師的身份加入乘組的王傑看到舷窗異常情況，初時很難確定它是一個什麼樣的形態，感覺外邊有一個裂紋，然後裡邊也有，但是兩邊有沒有貫穿，這個就很難確定。

不過王傑未有感到太緊張，因為舷窗最外層是一層防護層，它裡邊還有兩層是壓力層，只要壓力不會發生變化，那麼大家還是安全的
為了看清楚舷窗上究竟是什麼，乘組最終利用40倍的顯微鏡看清楚。陳冬指，很清楚看到是小小的裂紋，有幾道比較長的，一道比較短的，也能看有幾道裂紋是貫穿。

乘組指令長陳冬隨即向地面報告這宗突發事件。返回任務亦因而被推遲。去年11月14日，各乘組員改坐神舟二十一號飛船返回東風着陸場。到了今年1月20日，神舟二十號飛船返回艙在無人狀態下於內蒙古東風着陸場成功着陸。

