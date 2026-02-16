Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

8部賀歲片缺現象級 票房料冷

即時中國
更新時間：09:14 2026-02-16 HKT
發佈時間：09:14 2026-02-16 HKT

去年賀歲片《哪吒2》橫空出世，帶動以超95億元（人民幣，下同）的總票房刷新影史紀錄。今年賀歲片受眾差異顯著，有8部影片與觀眾見面，涵蓋喜劇、懸疑、武俠、科幻、動畫等多種類型，但缺乏現象級電影。2026年春節檔總票房已突破3億元，但這一成績較去年同期超過6億元的預售規模下滑逾50%。

韓寒執導的《飛馳人生3》獨佔鰲頭，大幅領先第二名張藝謀執導的國安電影《驚蟄無聲》，武俠片《鏢人》以及《熊出沒》、《星河入夢》位列3 — 5名。

實際上，早在2017年，韓寒的《乘風破浪》就瞄準春節檔，收穫了超10億元的票房，之後春節上映的《飛馳人生》和《飛馳人生2》分別獲得17.28億元和33.61億元的不俗成績。沈騰主演的《飛馳人生3》，延續了賽車與喜劇融合的風格，在2026年春節檔預售中表現強勁。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
12小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
21小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
11小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
12小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
13小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
18小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
14小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
投資理財
3小時前