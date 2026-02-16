8部賀歲片缺現象級 票房料冷

去年賀歲片《哪吒2》橫空出世，帶動以超95億元（人民幣，下同）的總票房刷新影史紀錄。今年賀歲片受眾差異顯著，有8部影片與觀眾見面，涵蓋喜劇、懸疑、武俠、科幻、動畫等多種類型，但缺乏現象級電影。2026年春節檔總票房已突破3億元，但這一成績較去年同期超過6億元的預售規模下滑逾50%。

韓寒執導的《飛馳人生3》獨佔鰲頭，大幅領先第二名張藝謀執導的國安電影《驚蟄無聲》，武俠片《鏢人》以及《熊出沒》、《星河入夢》位列3 — 5名。

實際上，早在2017年，韓寒的《乘風破浪》就瞄準春節檔，收穫了超10億元的票房，之後春節上映的《飛馳人生》和《飛馳人生2》分別獲得17.28億元和33.61億元的不俗成績。沈騰主演的《飛馳人生3》，延續了賽車與喜劇融合的風格，在2026年春節檔預售中表現強勁。