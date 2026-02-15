中國首艘全甲醇燃料江海船首航 減排二氧化碳逾90%

中國第一艘純甲醇燃料的江海直達船舶「創新19」號14日首航成功，該船實現二氧化碳減排超過90%，氮氧化物減排60%，硫氧化物減排99%為中國綠色航運邁前一大步。

全甲醇燃料船「創新19」首航成功。龍de船人

中新社報道，「創新19」號由江蘇勤豐船廠碼頭到浙江寧波舟山港，實現江海直達船舶以全甲醇做燃料。

「創新19」船長126.6米、寬22.6米，總噸9614，由中國自主研發設計。該船搭載的CS8L21M甲醇單一燃料中速發動機，採用先進的甲醇缸內直噴技術，甲醇替代率超過90%，達到國際先進水平，為中國甲醇動力船舶發展提供了核心裝備支撐。

甲醇燃料因兼具環保、經濟、易儲運等優勢，成為船舶清潔能源替代的重要選擇。