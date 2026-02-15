Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國首艘全甲醇燃料江海船首航 減排二氧化碳逾90%

即時中國
更新時間：19:49 2026-02-15 HKT
發佈時間：19:49 2026-02-15 HKT

中國第一艘純甲醇燃料的江海直達船舶「創新19」號14日首航成功，該船實現二氧化碳減排超過90%，氮氧化物減排60%，硫氧化物減排99%為中國綠色航運邁前一大步。

全甲醇燃料船「創新19」首航成功。龍de船人
全甲醇燃料船「創新19」首航成功。龍de船人
全甲醇燃料船「創新19」首航成功。快科技
全甲醇燃料船「創新19」首航成功。快科技

中新社報道，「創新19」號由江蘇勤豐船廠碼頭到浙江寧波舟山港，實現江海直達船舶以全甲醇做燃料。

「創新19」船長126.6米、寬22.6米，總噸9614，由中國自主研發設計。該船搭載的CS8L21M甲醇單一燃料中速發動機，採用先進的甲醇缸內直噴技術，甲醇替代率超過90%，達到國際先進水平，為中國甲醇動力船舶發展提供了核心裝備支撐。

甲醇燃料因兼具環保、經濟、易儲運等優勢，成為船舶清潔能源替代的重要選擇。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
22小時前
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
9小時前
除夕天氣︱過年着短袖？明日最高26度、新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
00:57
天氣︱過年着短袖？26.9℃平年廿八最高紀錄 明日新界多區見3字頭 或成四分三世紀以來最暖大除夕
社會
4小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
6小時前
00:47
大阪道頓堀斬人案︱釀3死傷20歲疑兇被拘 中國駐大阪總領館：近期避免前往日本
即時國際
10小時前
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
趙希洛結婚丨母為前藝人梁小玲 趙希洛曾奪最佳女配角被封「御用癲婆」 離巢豪言不怕失TVB大靠山
影視圈
7小時前
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
港鐵鑽石山站大叔夾車門 神力「排雲掌」勁力撐開 後續發展網民始料不及｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
01:15
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
10小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
2026-02-14 19:30 HKT