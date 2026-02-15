合成牛肉︱百萬網紅帶貨「100%牛肉」 粉絲遭騙索賠被拒

北上消費期間，吃火鍋是不少港人的選擇。不少人認為在內地吃牛肉性價比高，但市場上有人用合成牛肉魚目混珠，以純牛肉出售。「九派新聞」報道，近日，山東的邢先生表示，其在某平台主播「大鑫」的直播間購買4袋肥牛卷，直播中大鑫表示該肥牛卷為100%純牛肉，並在紙板上寫「假一賠萬，支持任何機構檢測」。



邢先生發現，該肥牛卷的配料表中除牛肉外，還含有飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉等其他物質。

大鑫直播帶貨時表示，肥牛卷為100%純牛肉。抖音@大鑫

大鑫直播帶貨時表示，肥牛卷為100%純牛肉。抖音@大鑫

大鑫直播帶貨時表示，肥牛卷為100%純牛肉。抖音@大鑫

大鑫事後公開道歉。抖音@大鑫

配料表含大豆蛋白

「吃的時候感覺味道不對，看配料表才發現不是純牛肉，我看他直播三四年了，一直很相信他，現在感覺被騙了。」邢先生說。他找客服溝通，但對方發來一張檢測報告，證明該產品中不含鴨肉、雞肉、豬肉，「我讓他退款，他說這肉沒問題，然後就沒有下文了。」



2月6日，莘縣市場監督管理局以虛假宣傳為由，對大鑫所在公司聊城市鼎友文化傳媒有限公司（以下簡稱「鼎友文化」）處罰6.5萬元（人民幣‧下同）。隨後，莘縣市場監督管理局聯系上述公司與邢先生進行調解，但該公司拒絕。邢先生指，他應獲得500元賠償，如今準備起訴對方。

報道指，大鑫在直播平台上擁有240萬粉絲，其在帶貨此肥牛卷時，身後一紙板寫著「100%純牛肉，假一賠萬，支持任何機構檢測」。

消費者批味道很鹹

有人表示，牛肉為八分瘦、兩分肥的比例，孕媽媽、老人、小孩都可以放心吃。該肥牛卷在直播間中的售價為89.9元4斤。去年11月20日晚，邢先生以179.8元買了4袋肥牛卷

刑先生後來食用牛肉卷時，發現牛肉味道很鹹，配料表更列明牛肉、飲用水、食用鹽、大豆蛋白、變性澱粉、海藻酸鈉、焦磷酸鈉等物質。他向客服反應，對方指因買肥牛卷已過7天，包裝已打開，拒絕退款。有人出示了檢測結果，結果顯示，未檢出豬、雞、鴨源性成分。



2月6日，莘縣市場監督管理局發布公告稱，鼎友文化在直播間虛假宣傳肥牛卷。產品在直播間共出售397單，共計35690.3元，鼎友文化按照10%收取直播帶貨傭金，共計收取3569元。由於該公司對商品作虛假宣傳的違法事實，縣市監局決定罰款6.5萬元。

