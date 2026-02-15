Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

農曆新年︱高速免費時段未見車龍 回鄉民眾付費「避塞」超後悔

即時中國
更新時間：12:12 2026-02-15 HKT
發佈時間：12:12 2026-02-15 HKT

內地今年共計9天的春節假期（2月15日至23日），不少民眾把握假期回鄉度歲。，高速公路將實施七座以下（含七座）小型客車免費通行的政策。今日（15日）凌晨，是春節假期高速公路免費通行的首日，各地已有不少人不急及待駕車上公速回老家。

《極目新聞》報道，昨晚11時30分，已有車輛在漢蔡高速琴台收費站附近等候，待15日0時一過，就會開車踏上回家路。「平時開車回家要2個多小時，凌晨上高速，車輛較少，可提前20、30分鐘到家。」惟出城車輛較少。

車輛在收費站前等候入城。
車輛在收費站前等候入城。
車輛免費使用公速。
車輛免費使用公速。

一名收費站工作人員表示，今年的高速公路免費通行首日和往年有所不同。出城車輛不到15日0時，均正常有序出城，車流量較少，停靠在入口不遠處排隊等待0時再上高速的車輛很少。

有不少人預期免路費安排會產生的塞車，不惜照支付路費下出發回老家，豈料卻反而遇上塞車。有廣東網民表示，2月9日，自己從廣東回湖北，在許廣高速上遇到了10公里擁堵，導航顯示通行時間要7個多小時。還有廣東網民表示，自己2月12日下午從深圳出發回貴州，在中陽信高速上遭遇嚴重堵車，開了差不多10個小時還沒離開廣東省。

2月14日，潘先生指，當日早上10時，他自己從成都出發，開車前往漢中，在京昆高速廣元段上堵了一個半小時，有人下車遛娃、溜狗，有人吃起杯麵，「沒想到還沒放假，路上已經堵車。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
22小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
14小時前
新皇崗口岸傳七·一啟用慶回歸。小紅書@安安 Anna/豆豆愛抹茶
新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片
即時中國
4小時前
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
趙希洛情人節宣布結婚  上載巴黎婚照老公首度入鏡  性感人妻爸爸傳經營石油生意
影視圈
2小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
18小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
2026-02-14 13:00 HKT
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
滙豐中銀連股息賺七成不輸黃金 港美傳統股當旺 林本利：可趁機減磅
投資理財
7小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
18小時前
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
59歲「周慧敏情敵」短裙熱舞被指面目全非！情路坎坷曾戀「空心老倌」 舊愛疑逃債走佬？
影視圈
20小時前
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
「最強小三」五索情人節揭婚外情辛酸 與百億人夫一度分手 馬生：係咪一定要咁癲？
影視圈
16小時前