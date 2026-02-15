農曆新年︱高速免費時段未見車龍 回鄉民眾付費「避塞」超後悔

內地今年共計9天的春節假期（2月15日至23日），不少民眾把握假期回鄉度歲。，高速公路將實施七座以下（含七座）小型客車免費通行的政策。今日（15日）凌晨，是春節假期高速公路免費通行的首日，各地已有不少人不急及待駕車上公速回老家。

《極目新聞》報道，昨晚11時30分，已有車輛在漢蔡高速琴台收費站附近等候，待15日0時一過，就會開車踏上回家路。「平時開車回家要2個多小時，凌晨上高速，車輛較少，可提前20、30分鐘到家。」惟出城車輛較少。

車輛在收費站前等候入城。

車輛免費使用公速。

一名收費站工作人員表示，今年的高速公路免費通行首日和往年有所不同。出城車輛不到15日0時，均正常有序出城，車流量較少，停靠在入口不遠處排隊等待0時再上高速的車輛很少。



有不少人預期免路費安排會產生的塞車，不惜照支付路費下出發回老家，豈料卻反而遇上塞車。有廣東網民表示，2月9日，自己從廣東回湖北，在許廣高速上遇到了10公里擁堵，導航顯示通行時間要7個多小時。還有廣東網民表示，自己2月12日下午從深圳出發回貴州，在中陽信高速上遭遇嚴重堵車，開了差不多10個小時還沒離開廣東省。

2月14日，潘先生指，當日早上10時，他自己從成都出發，開車前往漢中，在京昆高速廣元段上堵了一個半小時，有人下車遛娃、溜狗，有人吃起杯麵，「沒想到還沒放假，路上已經堵車。」