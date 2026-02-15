中國人新加坡金沙酒店輕生 大使館通報：賭博後跳樓
更新時間：11:15 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-15 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-15 HKT
不少中國人愛賭博，到外國旅遊時更到當地賭場「碰運氣」。中國駐新加坡大使館官方微博消息，近日，一中國公民在金沙酒店賭博後跳樓身亡，使館正指導家屬處理後事。
通報指出，近年來，中國駐新加坡大使館已處理數宗因賭博導致的死亡案件，並曾發佈相關提醒。春節假期臨近，來新加坡遊客增多，中國駐新加坡大使館再次鄭重提醒來新中國游客及在新中國公民切實增強法律意識，遠離賭博。
防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
2026-02-14 13:00 HKT