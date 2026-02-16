Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

演員扮情侶服務 深圳除夕出租男友收¥3000

即時中國
更新時間：20:26 2026-02-16 HKT
發佈時間：20:26 2026-02-16 HKT

春節臨近，許多年輕人擔心回鄉會被父母、親戚催婚，於是請人假扮情侶服務應運而生。在一個二手交易平台，有商家表示，在各地都可找到接單演員，根據地區不同、日期長短、交通是否便利等報價而不同，除夕當日為1500元一天（人民幣，下同），頁面顯示有上百人詢價，而在深圳，除夕當天租「男友」價格達3000元一天，商家強調都是專業的「生活演員」，只拿工資，不會收家人紅包。

深圳除夕出租男友收3000人仔。
深圳除夕出租男友收3000人仔。

交易不受法律保護

專家指此類服務有一定風險。「九派新聞」引述江蘇律師滕尚麗說，根據法例，人身不能作為租賃標的，因此相關交易不受法律保護。其次，租友存在人身安全和財產風險，比如雙方互不了解，陌生異性獨處、同宿、返鄉，易發生性侵、猥褻、非法拘禁等風險。

此外，「租賃方」提前付款後，如果對方失聯、不履約、中途離場，難以追回錢款。服務完成後，租方如果賴帳、剋扣費用，提供服務一方也很難維權。

值得一提的是，父母等親戚給的紅包、見面禮，在法律上視為贈予，若無提前約定，被租方有權不返還。

