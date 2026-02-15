新皇崗口岸︱傳七·一啟用慶回歸 內地社媒現倒數照片

備受關注的深圳新皇崗口岸今年將啟用，據悉正式開通時間安排在7月1日香港回歸29周年紀念日。內地社交平台消息指，深圳皇崗海關前日的新春慰問活動中，透露「新皇崗口岸開通倒計時138天」的消息，即開通日為7月1日。上月底，深圳市建築工務署官員到新皇崗口岸聯檢大樓視察進度，強調項目的重要性和工期的緊逼性，要求保持馬不停蹄的幹勁，全力以赴確保如期通關。

作為深圳同香港唯一24小時陸路口岸，皇崗口岸2019年啟動重建工程，原定2023年竣工，其後宣布延至2025年基本完成建設，今年投入使用。在上月28日的廣東省十四屆人大五次會議記者會上，深圳市長覃偉中確認今年將「全面建成啟用新皇崗口岸」。

多個關注粵車南下的小紅書博主前日稱，「新皇崗口岸2026年7月1日正式啟用」，並貼出一張據稱來自口岸辦公室的相片，電視屏幕上打出「新皇崗口岸開通倒計時138天」的信息。以2月13日起計算，138天後即7月1日。屏幕同時展示了「深圳皇崗海關黨委」發出的「2026年新春慰問信」，稱今年「皇崗海關也將迎來轉型發展和新口岸建設開通的重要時刻」。

「項目到決戰決勝最關鍵時刻」

根據「皇崗口岸重建項目」官方微信公眾號報道，1月23日，深圳市建築工務署署長李卓帶隊到新皇崗口岸聯檢大樓，並主持召開春節前調度會，實地查看新大樓的施工進度、質量管控等情況。各主要參建單位負責人依次發言，匯報工作。

李卓發表講話強調，新皇崗口岸項目是「政治工程」，要深刻認識到工程的重要性和工期的緊逼性，各參建單位要進一步加大資源投入，確保進度可控，確保質量達標。當前項目已到決戰決勝的最關鍵時刻，要保持馬不停蹄的幹勁，全力以赴確保項目如期通關。

首採用合作查驗一次放行模式

新皇崗口岸總建築面積約69萬平方米，新聯檢大樓採用未來式設計，樓高10層，地面及地底各5層。多年來，皇崗口岸採用「兩地兩檢」制度，旅客須分別在深圳及香港上落車兩次，進行兩次過關查驗。新口岸啟用後，將首次採用「合作查驗、一次放行」模式。

5分鐘通關 每日料服務20萬人次

在新聯檢大樓內，內地及港方口岸區將設置134條「合作查驗」自動通道和68個人工櫃枱。已登記旅客只需排一次隊、檢查一次證件，便可完成兩地出入境手續，通關時間由原本30分鐘縮短至約5分鐘，估計每日旅客通關流量可達20萬人次及1.5萬車輛架次。

現時皇崗口岸的另一缺點是未有連接港鐵線，如旅客從口岸前往本港各地，只能乘坐巴士、小巴、直通巴等。新皇崗口岸落成後，有望連接預計2034年落成的港鐵北環綫。北環綫主綫接通現時的屯馬綫和東鐵綫，而支線終點就是新皇崗口岸站。

新皇崗口岸繼續同深圳地鐵7號綫連接，可達深圳天河城、西麗站天虹商場等站點的商場。配合北上及南下消費熱潮，新口岸可讓兩地旅客，即使消遣至深夜凌晨時份，依然能夠往返深港。

《星島》中國組