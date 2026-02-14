Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

慕尼黑安全會議｜王毅：日本軍國主義陰魂不散

即時中國
更新時間：23:18 2026-02-14 HKT
發佈時間：23:18 2026-02-14 HKT

中共中央政治局委員、外交部長王毅14日出席德國慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表演講並回答現場提問，指德國在戰後全面清算了納粹，但日本完全不一樣，政要仍絡繹不絕參拜供奉甲級戰犯的神社，說明日本軍國主義陰魂不散。

王毅說，亞洲地區並非一帆風順、風平浪靜，現在要警惕日本最近出現的危險動向。日本現職首相竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！

王毅表示，今天我們在德國，不妨對日本和歐洲的戰後處理做一個比較。德國戰後對法西斯進行全面清算，制定禁止宣揚納粹主義的法律。而日本至今仍然把甲級戰犯供奉在神社裏，日本政要絡繹不絕去頂禮膜拜，把他們奉為「英靈」。這種現象在歐洲不可想象。

王毅強調，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。日本當年就是以所謂「存亡危機事態」為由，對中國發動侵略。殷鑒不遠，不得不察。首先要提醒日本人民，不要再次被極右勢力和極端思潮所蒙蔽裹脅。一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘！

