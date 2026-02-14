知名調查記者劉虎 春節前夕獲保釋

內地知名調查記者劉虎早前在成都被警方拘留，事件迅速在海內外引起廣泛討論。春節前夕，劉虎獲准取保候審。

2月14日，成都市公安局錦江區分局發布警情續報：近日，劉某、巫某某因涉嫌犯罪被我局依法采取刑事拘留強制措施。

經本人申請，2026年2月14日，該局依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款第二項之規定，依法對劉某、巫某某變更強制措施爲取保候審。目前，案件仍在偵辦中。

前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。

成都警方於2日發出通報，指劉虎及其合作夥伴巫英蛟因涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪被立案偵查。據了解，兩人曾於自媒體平台發表文章，內容涉及成都市蒲江縣縣委書記在招商引資過程中的作為，並翻出該官員過往負責拆遷工作時的糾紛。

山東濟南日報報業集團旗下的新媒體平台「新黃河客戶端」發表評論文章，指出劉虎的文章觸及營商環境和政府信用等嚴肅議題，事件已演變成一宗公共事件。評論強調，當務之急是保障公眾知情權，警惕在訊息披露不完善、訊息來源不對等的情況下，輿論場可能出現「公權捂嘴、道路以目」的寒蟬效應。