Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

知名調查記者劉虎 春節前夕獲保釋

即時中國
更新時間：20:53 2026-02-14 HKT
發佈時間：20:53 2026-02-14 HKT

內地知名調查記者劉虎早前在成都被警方拘留，事件迅速在海內外引起廣泛討論。春節前夕，劉虎獲准取保候審。

2月14日，成都市公安局錦江區分局發布警情續報：近日，劉某、巫某某因涉嫌犯罪被我局依法采取刑事拘留強制措施。

經本人申請，2026年2月14日，該局依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條第一款第二項之規定，依法對劉某、巫某某變更強制措施爲取保候審。目前，案件仍在偵辦中。

前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。
前廣州《新快報》調查記者、知名媒體人劉虎。

成都警方於2日發出通報，指劉虎及其合作夥伴巫英蛟因涉嫌誣告陷害罪和非法經營罪被立案偵查。據了解，兩人曾於自媒體平台發表文章，內容涉及成都市蒲江縣縣委書記在招商引資過程中的作為，並翻出該官員過往負責拆遷工作時的糾紛。

山東濟南日報報業集團旗下的新媒體平台「新黃河客戶端」發表評論文章，指出劉虎的文章觸及營商環境和政府信用等嚴肅議題，事件已演變成一宗公共事件。評論強調，當務之急是保障公眾知情權，警惕在訊息披露不完善、訊息來源不對等的情況下，輿論場可能出現「公權捂嘴、道路以目」的寒蟬效應。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
10小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
6小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
9小時前
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
TVB盃賽馬日場內花絮逐格睇！細節證曾志偉仍地位超然 小花黐住樂易玲遭「冷待」勁尷尬
影視圈
6小時前
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
女子稱被教練哄騙多次注射類固醇 下體長出「陰莖」變陰陽人
奇聞趣事
6小時前
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 笑稱世事無絕對或開迷你騷
07:23
古天樂3字回應周秀娜被李家誠告誹謗風波 預告突擊入戲院謝票或開迷你騷
影視圈
7小時前
寶福山骨灰被盜丨翁靜晶證已尋回劉家良骨灰：好激動 稍後將安排撒灰
突發
3小時前
「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範
「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範
生活百科
13小時前
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
12小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
18小時前