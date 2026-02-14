Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

文錦渡口岸｜貨車油箱暗格起獲9銀磚 重134kg價值近¥430萬

即時中國
更新時間：17:00 2026-02-14 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-14 HKT

近日，金銀價屢次刷新歷史高點，有不法份子趁機走私貴價金屬至內地。深圳海關關員近日在一輛貨車油箱發現9塊銀磚，總重134公斤，價值約428.8萬元（人民幣，下同）。

據海關發布2月14日消息，1月30日，文錦渡海關在進口貨運渠道查獲車體改造暗格，藏匿白銀134公斤。

當日，海關關員對一輛進境貨車開展機檢查驗時，發現車輛油箱部位機檢圖像異常，隨即開展人工查驗。

海關關員登上車體後，看到車輛油箱頂部覆蓋了一層鐵皮，掀開鐵皮發現在兩個油箱中間的空隙處加裝了一個鐵質暗格，內藏未向海關申報的銀白色塊狀金屬9塊，共重134公斤。經鑒定，上述塊狀金屬為足銀。按查獲當日市場行情計算，價格約為428.8萬元。

經進一步問詢，司機承認收錢幫他人帶貨入境。該案件已移交海關緝私部門進一步處理。

FXStreet數據顯示，白銀價格（白銀/美元）在周五（13日）上漲。白銀交易價格為每安士78.91美元，比周四的74.78美元上漲了5.52%。

