Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

22歲中國男子峇里島溺亡 原定除夕前回國和家人團圓

即時中國
更新時間：15:30 2026-02-14 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-14 HKT

一名中國男遊客周四（12日）在峇里島一沙灘遊玩時不幸遇溺去世。據極目新聞，這名遊客名叫劉明宇，是安徽蕪湖人，今年22歲。2025年6月從江西一所本科院校畢業後，在深圳一間IT企業工作了半年。近期，他和大學同學小李相約前往東南亞旅行。12月6日至10日，兩人在越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡市遊玩，第三站前往印尼峇里島。

小李透露，11日晚兩人在峇里島烏魯瑟加拉度假村（Ulu Segara Luxury Suites & Villas）住宿。12日上午，兩人按照計劃前往酒店附近沙灘「玩水」，沒想到意外突然降臨。小李回憶，9時30分兩人第一次下水，約20分鐘後回到沙灘休息。10時許，兩人第二次下水。小李說，自己兩次都在腳可以踩到海底、水深不超過胸口的淺水區，第二次下水後劉明宇所在位置水位深一些，但可以看到劉明宇的脖子和一部分肩膀。但之後，小李觀察到，劉明宇的位置「已經很遠」。

事發現場。
事發現場。
劉明宇不幸遇溺去世。
劉明宇不幸遇溺去世。

小李說：「我感到不對勁，基本上是連滾帶爬地往岸上跑，想找人求救，當我走到海水沒過小腿的位置時，回頭已經看不到他了。」

小李連忙求助，之後當地三名穿制服人員在附近海域搜救。約20分鐘後，劉明宇被帶上沙灘。小李說，沙灘上有10多名中國人圍了過來，經過現場搶救，自己被告知，劉明宇已經去世。

劉明宇的姐姐婷婷（化名）表示，出發前，劉明宇告訴父母，將和朋友一同出國旅行。他原本計劃結束峇里島之旅後，搭乘航班於15日抵達上海，隨後返回蕪湖和家人團圓。母親得知後哭暈了過去，被搶救後緩過來一點。

12日上午11時，婷婷得知噩耗後，經過2次轉機，於13日上午抵達當地。自己收到了一些熱心網友發來的現場照片，現在正在進行核對，婷婷和遇難者的同伴希望徵集事發時的圖片線索。遇難者的同伴小李發現，事發後，該沙灘上豎起了一面寫有No Swimming（禁止游泳）的旗子。

據極目新聞，一名峇里島旅遊業資深從業人員證實，已得知中國遊客在當地去世的消息。該名人士提醒，峇里島海域不少區域常有暗流（離岸流），加上近期海浪較大，水流力量很強，存在一定危險。

中國駐登巴薩總領館已經跟當事人的家屬進行了聯繫。據中國駐登巴薩總領館微信公眾號2月6日發文，中國駐印尼使領館提醒春節假期注意加強安全防範，包括提防自然災害、重視旅遊安全、注意交通安全等。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
5小時前
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
TVB新聞直播室變「戰場」？主播周可茵疑於後台激烈爭論 網民熱議：睇落接近嗌交狀態
影視圈
1小時前
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
情人節荔枝角垃圾桶收花 網民偵探上身：花內有戒指？ 「戀愛專家」拆解最現實棄花理由｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
13小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
11小時前
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
女子馬鞍山商場擲筊求指點迷津 突遇人生交叉點 網民眼花以為就地大解｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財
生活百科
9小時前
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
性感女神近乎全裸慶情人節：能當你的情人嗎？ 小面積布料遮重點部位 幼繩牽引重量級上圍
影視圈
4小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
2026-02-13 20:05 HKT
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
新年北上注意！深圳官方預測福田/羅湖/蓮塘口岸＋高鐵出行高峰 這3天最多人出境...
旅遊
7小時前