22歲中國男子峇里島溺亡 原定除夕前回國和家人團圓

一名中國男遊客周四（12日）在峇里島一沙灘遊玩時不幸遇溺去世。據極目新聞，這名遊客名叫劉明宇，是安徽蕪湖人，今年22歲。2025年6月從江西一所本科院校畢業後，在深圳一間IT企業工作了半年。近期，他和大學同學小李相約前往東南亞旅行。12月6日至10日，兩人在越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡市遊玩，第三站前往印尼峇里島。

小李透露，11日晚兩人在峇里島烏魯瑟加拉度假村（Ulu Segara Luxury Suites & Villas）住宿。12日上午，兩人按照計劃前往酒店附近沙灘「玩水」，沒想到意外突然降臨。小李回憶，9時30分兩人第一次下水，約20分鐘後回到沙灘休息。10時許，兩人第二次下水。小李說，自己兩次都在腳可以踩到海底、水深不超過胸口的淺水區，第二次下水後劉明宇所在位置水位深一些，但可以看到劉明宇的脖子和一部分肩膀。但之後，小李觀察到，劉明宇的位置「已經很遠」。

事發現場。

劉明宇不幸遇溺去世。

小李說：「我感到不對勁，基本上是連滾帶爬地往岸上跑，想找人求救，當我走到海水沒過小腿的位置時，回頭已經看不到他了。」

小李連忙求助，之後當地三名穿制服人員在附近海域搜救。約20分鐘後，劉明宇被帶上沙灘。小李說，沙灘上有10多名中國人圍了過來，經過現場搶救，自己被告知，劉明宇已經去世。

劉明宇的姐姐婷婷（化名）表示，出發前，劉明宇告訴父母，將和朋友一同出國旅行。他原本計劃結束峇里島之旅後，搭乘航班於15日抵達上海，隨後返回蕪湖和家人團圓。母親得知後哭暈了過去，被搶救後緩過來一點。

12日上午11時，婷婷得知噩耗後，經過2次轉機，於13日上午抵達當地。自己收到了一些熱心網友發來的現場照片，現在正在進行核對，婷婷和遇難者的同伴希望徵集事發時的圖片線索。遇難者的同伴小李發現，事發後，該沙灘上豎起了一面寫有No Swimming（禁止游泳）的旗子。

據極目新聞，一名峇里島旅遊業資深從業人員證實，已得知中國遊客在當地去世的消息。該名人士提醒，峇里島海域不少區域常有暗流（離岸流），加上近期海浪較大，水流力量很強，存在一定危險。

中國駐登巴薩總領館已經跟當事人的家屬進行了聯繫。據中國駐登巴薩總領館微信公眾號2月6日發文，中國駐印尼使領館提醒春節假期注意加強安全防範，包括提防自然災害、重視旅遊安全、注意交通安全等。