春節團拜會發表講話 習近平：2026年堅持穩中求進

中共中央、國務院14日上午在人民大會堂舉行2026年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。

習近平強調，即將過去的蛇年，面對複雜多變的國際國內形勢，國家迎難而上，全年經濟社會發展主要目標任務順利完成，「十四五」圓滿收官，經濟、科技、國防、綜合國力躍上新台階，中國式現代化邁出新的堅實步伐。

習近平強調，只要保持戰略定力，一步一個腳印堅定朝前走，一個階段一個階段紮實推進，黨和國家事業就一定會不斷積小勝為大勝，目標一定能實現。

習近平指出，2026年是中國共產黨成立105周年，是十五五開局之年。要堅持穩中求進工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，保持社會和諧穩定，持之以恆推進全面從嚴治黨，努力實現十五五良好開局。

習近平說，丙午馬年希望全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，堅定必勝信心，保持昂揚鬥志，在中國式現代化新征程上策馬揚鞭、勇往直前，共同開創更加美好的未來。

