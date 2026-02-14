深圳北站推寵物托運 首個春運訂單爆滿

2月12日，2026年節前春運已經進入客流高峰。今年春運旅途上，高鐵車廂裡多了一群特殊的旅客——寵物「毛孩」。據南方都市報，今年是深圳北站推出寵物托運服務後的首個春運，目前每日寵物托運訂單幾乎全滿，日均托運訂單量20單左右。

報道指，有旅客表示之前選擇過航空托運，但耗時長、托運地點也不便，高鐵托運讓他省心也放心；亦有旅客表示由於老家離深圳比較遠，但又想帶寵物回家過年。以前開長途返鄉，人累寵物也累，現在高鐵推出寵物托運功能，不僅方便，更是寵物友好出行的一大進步。

為進一步提升春運便民利民服務能力，高鐵寵物托運服務進一步擴大範圍，新增多趟跨省動車辦理業務，實行「人寵分開、專人看護」，為攜寵出行旅客提供更多選擇。此次，中鐵快運擴大高鐵寵物托運服務試點範圍，新增哈爾濱、瀋陽、太原、鄭州、合肥、上海、贛州西、珠海、桂林北、銀川、西寧等67個車站，辦理業務的高鐵站總數達到110個，高鐵列車由54趟增至170趟。