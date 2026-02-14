母遭罵兒子插嘴被3警群毆 民警被判8個月2名輔警緩刑

近日，青海省西寧市中級人民法院就孫先生被民警張某及兩名涉案輔警毆打一案作出終審裁定，駁回上訴人張某的上訴，維持一審原判：民警張某被判8個月，2名輔警緩刑，被打孫姓男子獲賠28.8萬餘元（人民幣，下同）。

民警毆打男子案情回顧

2022年8月29日早晨，孫先生陪腳傷剛好的母親下樓做核酸檢測時掃碼異常，社區工作人員報警，隨後孫先生和母親被帶至西寧市公安局城西分局彭家寨派出所。

民警在詢問期間，孫先生的母親向民警解釋原因，遭到民警張某責罵，孫先生見狀插話勸阻「媽，別說了」，此舉引發張某不滿。

隨後，張某及一名涉案輔警強行將孫先生拖拽至派出所一樓女厠內實施毆打，後另一名輔警進入女厠對孫先生進行踢踹，三人共同毆打孫先生致其受傷。經司法鑒定，孫先生右側肩胛骨骨折，損傷程度屬輕傷二級；其頭部外傷後伴有神經症狀、頭皮挫傷、面部軟組織挫傷，構成輕微傷。

涉案民輔警上訴

2025年1月14日，3名來自西寧公安彭家寨派出所的涉案警員首次公開受審。

2025年11月12日上午，青海西寧市城北區人民法院對孫先生被民警輔警毆打一案公開宣判，3名民警輔警均因犯故意傷害罪獲刑：其中涉案的民警張某被判有期徒刑8個月，立即執行；兩名輔警被判有期徒刑8個月、緩刑一年。

孫先生說，從他被打到如今的宣判，歷時3年，期間法院開了兩次庭，終於等到了判決結果。

孫先生表示，「看著張某（指涉案民警）被法警控制後當場拘捕，心裡五味雜陳。」據悉，宣判現場，張某不服判決，提出上訴。

張某提出的上訴理由稱，司法鑒定意見存在矛盾和瑕疵，無法確定傷勢形成時間，不能證實其毆打行為與孫先生傷情存在因果關係；其主觀上無故意傷害犯意，且被害人違反疫情防控規定、利用網絡輿情干預司法，請求二審改判無罪或發回重審。

其辯護人亦同步提出，涉案司法鑒定意見委託主體不當、鑒定依據不足，屬於孤證應予以排除，且不能排除孫先生傷情系案外因素所致，建議宣告張某無罪。

西寧市中級人民法院依法組成合議庭，於2026年1月12日公開開庭審理了本案。終審裁定：駁回上訴，維持原判。

