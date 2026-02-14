Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

情人節｜多地214結婚登記約滿 一號難求

即時中國
更新時間：09:11 2026-02-14 HKT
發佈時間：09:10 2026-02-14 HKT

今年2月14日是內地婚姻登記實現「全國通辦」後的首個情人節，又恰巧在過年前，結婚登記預約十分火爆。

根據深圳發佈2月6日消息，2月14日當天，深圳各區婚姻登記處線上名額已全部約滿。消息顯示，廣東民政婚姻登記網上預約系統規定，網上預約須提前1天預約，可預約15天內的號源，1月31日放號（派籌）後，不少搶到2月14日號的網友在社交平台上分享喜悅，有網友表示「太難搶了，3個人一起蹲點搶才搶到」。

據廣州日報2月8日報道，預約系統中2月14日這一天，珠海、汕頭、佛山、茂名、潮州等地婚姻登記處線上名額已全部約滿。

預約系統中2月14日這一天，廣東婚姻登記處線上名額已全部約滿。
預約系統中2月14日這一天，廣東婚姻登記處線上名額已全部約滿。

在江蘇，據無錫發布2月3日消息，無錫各結婚登記點2月14日線上預約已全部約滿。據蘇州發布2月5日消息，蘇州20多個結婚登記點位絕大部分已經約滿。

據成都發布2月5日消息，四川省婚姻登記網上預約系統顯示，成都多個區域的結婚登記服務點在2月14日的預約名額已滿。包括四川天府新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區。

據都市現場2月9日報道，2月14日當天，江西南昌紅谷灘區、東湖區、青雲譜區、灣裡管理局、青山湖區、新建區、進賢縣、高新區民政局婚姻登記處線上預約均已約滿。

據福建日報2月12日報道，2月14日當天，福州鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、長樂區、閩侯縣、福清市、永泰縣、閩清縣民政局婚姻登記處線上預約均已約滿。

2025年5月10日起，新修訂的《婚姻登記條例》實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦。政策實施後，全國「跨省通辦」婚姻登記量已顯著上升，在部分流動人口集中的城市，增長幅度較大。

2月11日，民政部公布2025年婚姻登記數據，結婚登記676.3萬對，離婚登記274.3萬對。其中，與2024年相比，結婚登記增加了65.7萬對，離婚登記減少77萬對。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消息：警起回劉家良和向華勝骨灰 綁匪仍然在逃
02:00
寶福山骨灰被盜．星島獨家丨警成功尋回劉家良向華勝被盜骨灰 「綁匪」連環爆竊 部分家屬收勒索要求
突發
7小時前
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
80年代港姐冠軍淨身出戶告別混亂生活 剖白與才子離婚內幕：關係好差 曾為女兒啞忍
影視圈
5小時前
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
前TVB小花絕地反彈失敗？突宣布再度退隱 為一事嘆身心疲累： 真係力不從心
影視圈
18小時前
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
9歲抗癌小天使苦撐一年病逝 母曾剃髮陪伴化療 生前哭訴：我想離開了
保健養生
2026-02-13 13:00 HKT
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
23小時前
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
01:54
旺角兆萬帝王水產3.31結業！嘆生意難做：上年度錄得嘅虧損史無前例 網紅店員小龍哥現身回應...
飲食
2026-02-13 13:47 HKT
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-13 13:18 HKT
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
虎媽「望女成龍」22歲醫科生患大腸癌病逝 患癌後重新體驗人生 曾嘆：前所未有輕鬆
保健養生
2026-02-12 16:31 HKT
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
送公屋戶賀年禮物 房署大派利是封 款式居民有話事權？ 網民晒冷戰利品｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
六合彩新春金多寶︱2億頭獎歷年最高 2.21攪珠 即睇5大幸運號碼
社會
18小時前