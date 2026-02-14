情人節｜多地214結婚登記約滿 一號難求

今年2月14日是內地婚姻登記實現「全國通辦」後的首個情人節，又恰巧在過年前，結婚登記預約十分火爆。

根據深圳發佈2月6日消息，2月14日當天，深圳各區婚姻登記處線上名額已全部約滿。消息顯示，廣東民政婚姻登記網上預約系統規定，網上預約須提前1天預約，可預約15天內的號源，1月31日放號（派籌）後，不少搶到2月14日號的網友在社交平台上分享喜悅，有網友表示「太難搶了，3個人一起蹲點搶才搶到」。

據廣州日報2月8日報道，預約系統中2月14日這一天，珠海、汕頭、佛山、茂名、潮州等地婚姻登記處線上名額已全部約滿。

在江蘇，據無錫發布2月3日消息，無錫各結婚登記點2月14日線上預約已全部約滿。據蘇州發布2月5日消息，蘇州20多個結婚登記點位絕大部分已經約滿。

據成都發布2月5日消息，四川省婚姻登記網上預約系統顯示，成都多個區域的結婚登記服務點在2月14日的預約名額已滿。包括四川天府新區、成都高新區、錦江區、青羊區、金牛區、武侯區、成華區。

據都市現場2月9日報道，2月14日當天，江西南昌紅谷灘區、東湖區、青雲譜區、灣裡管理局、青山湖區、新建區、進賢縣、高新區民政局婚姻登記處線上預約均已約滿。

據福建日報2月12日報道，2月14日當天，福州鼓樓區、台江區、倉山區、晉安區、長樂區、閩侯縣、福清市、永泰縣、閩清縣民政局婚姻登記處線上預約均已約滿。

2025年5月10日起，新修訂的《婚姻登記條例》實施，婚姻登記地域限制取消，新人領證不再需要戶口本，婚姻登記全國各地通辦。政策實施後，全國「跨省通辦」婚姻登記量已顯著上升，在部分流動人口集中的城市，增長幅度較大。

2月11日，民政部公布2025年婚姻登記數據，結婚登記676.3萬對，離婚登記274.3萬對。其中，與2024年相比，結婚登記增加了65.7萬對，離婚登記減少77萬對。

