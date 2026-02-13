Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湖北通報精神病院騙保事件：未發現有「正常人」入院

內地傳媒早前臥底採訪，指湖北襄陽、宜昌多家精神病院以「免費治療」為噱頭，將輕症者、老年人、甚至正常人收進院內，通過虛構病情和診療項目，大肆套取醫保基金。湖北省調查組13日公布調查通報，證實有醫院涉及違法違規使用醫保基金，以減免費用誘導招攬患者，但未發現有收治「正常人」入院的情況。

經查，襄陽襄雅精神病醫院等10家精神衛生醫療機構涉嫌存在違規診療騙取醫保基金；襄陽安康精神病醫院等6家醫院存在以減免費用誘導招攬患者；宜昌夷陵康寧精神病醫院存在患者假出院、連續住院；襄陽宏安精神病醫院等3家精神衛生醫療機構存在少數工作人員毆打精神障礙患者等違法違規問題。

然而，通過查閱病歷資料、多方調查訪談，在院患者8620人和近期出院患者559人中，沒有發現收治非精神障礙患者入院情況，但存在治癒後繼續住院等問題。

對於宜昌夷陵康寧精神病醫院1名在院患者自殺，經查，未發現醫院限制其出院。

根據調查情況，襄陽、宜昌警方已對襄陽市多家醫院的管理層共14人，以虛構醫藥服務項目、虛開醫療服務費用、偽造醫學文書等方式騙取醫保基金，涉嫌詐騙罪，依法立案偵查並採取刑事拘留措施。

對襄陽陽一光精神病醫院會計劉某以涉嫌隱匿會計憑證罪立案偵查並採取刑事拘留措施。對毆打患者的4名護工，作出行政處罰。

