煙花匯演｜遼寧鞭炮攤起火 民眾圍觀睇足半小時｜有片

遼寧盤錦市長湖新城附近的一處販售鞭炮、煙花的路邊攤日前突發火災，攤位擺放的爆竹因火勢迅速被點燃，形成宛如煙花匯演般的場景。多名民眾拍攝影片並分享至網路，引發廣泛關注。

據《極目新聞》報道，該事件發生在11日晚間，目擊者描述火災發生後，煙花爆竹燃放持續約半個小時。一位拍攝影片的民眾表示：「太長了，得半個小時！」另一名目擊者則指出，從發現冒黑煙到消防車抵達現場大約花了17分鐘，而消防人員到場後仍有少量煙花爆竹燃燒。

網民熱議

事發地點位於長湖新城附近的道路旁，周邊商家在火災發生後立即聯絡警消，消防人員迅速趕赴現場進行滅火。12日上午，多位當地居民和商家，居民透露外界曾誤傳是運載煙花爆竹的貨車失火，但實際起火點為路邊的鞭炮攤。

部分居民表示：「就和平時放煙花爆竹一樣，沒啥影響。」另有居民強調，火災未造成人員傷亡，滅火工作完成後，他曾到現場查看，確認沒有重大損失。

據多名消防人士透露，此次火災已被妥善處置，事故原因仍在進一步調查中。