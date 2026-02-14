瀕危動物再現？ 湛江發現疑似儒艮屍體 專家證實是......

2月12日，有觀鳥愛好者在廣東湛江吳川一海灘發現疑似儒艮的動物屍體。儒艮有「美人魚」之稱，是國家一級保護動物，2022年被宣布在中國大陸沿海臨近滅絕。後來經專家現場緊急勘察鑒定，該海洋動物屍體確認為印太江豚，目前已按規定完成無害化處理。

據《新京報》：2月12日，有觀鳥愛好者在廣東湛江吳川一海灘發現疑似儒艮的動物屍體。發現者透露，屍體長度超過1.5米，尾部埋在沙中，頭部腐爛嚴重。

吳川市農業農村局消息，目前高度懷疑是儒艮屍體，有工作人員在海灘現場看守，將移送至冰庫等待中國科學院深海科學與工程研究所接收。

經科研專家勘驗，該水生動物遺體頭部缺失，軀幹無明顯外傷，且已出現明顯腐爛跡象。專家通過辨識遺體胸鰭形態、牙齒特徵，結合生殖器形態及體型大小等關鍵形態特徵綜合研判，確認該擱淺死亡個體為成年雄性印太江豚（國家二級保護水生野生動物）。

針對公眾為何容易將江豚誤認為儒艮，專家進一步解釋，兩者體型相近，且在高度腐爛、部分軀體被沙掩埋的情況下，非專業人士僅憑外觀難以準確區分。尤其是「美人魚」儒艮的標籤效應，更容易引發公眾的聯想和關切。

南沙群島永暑礁駐島環保部門與中國科學院島礁綜合研究中心2025年8月20日曾發布消息稱，2025年7月以來，駐站科研人員在中國南沙群島永暑礁近岸海域持續監測到國家一級保護動物儒艮活動。相關資料經中國科學院海洋動物專家鑒定，確認是在中國大陸沿海被宣布功能性滅絕的儒艮。