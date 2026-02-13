東北「霸總」10年累計給員工發40億花紅 現場擺數米高「現金牆」成標籤

在遼寧，方大集團每年都會上演一場令人瞠目結舌的景象：數米高的「現金牆」由成捆的百元大鈔堆砌而成，近十三萬名員工排隊領取屬於他們的年終花紅。這場景不僅是新聞頭條，更是集團掌舵者方威慷慨風格的縮影。

員工福利全面保障家庭

被譽為「紅包霸總」的東北首富方威，十年來已向員工發放了近四十億人民幣的現金紅利，其豪氣從未打折。然而，令人玩味的是，如此大規模的分紅並未影響他個人財富的增長。根據2025年胡潤百富榜，方威的身家已從前一年的405億飆升至525億（人民幣），穩坐東北地區企業家的首位。

與企業高調的行事風格形成鮮明對比的，是方威本人極度的低調與神秘。他鮮少在公眾面前露面，卻為方大集團精心打造了一套堪稱中國民營企業典範的員工福利體系。

這套體系遠不止節日獎金那麼簡單，而是一張深入制度、覆蓋所有員工及其家庭的巨大保障網絡。它包含九大特色福利，如醫療資助、大病救助、方威勵志獎學金，甚至還有為員工提供的養老金和孝敬父母的專項補貼，構成了一個企業級的全面家庭保障計劃，展現了他商業操作中鮮為人知的另一面。