中國首次海上實施 運載火箭搜索回收｜有片

即時中國
更新時間：15:30 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:30 2026-02-13 HKT

據中國載人航天工程辦公室消息，2026年2月11日，在長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗中，火箭完成低空演示驗證飛行並在海上安全濺落。

相關新聞：中國人登月︱長征十號低空演示驗證 夢舟載人飛船逃逸飛行試驗成功

中國完成首次火箭一級箭體海上打撈回收任務。 央視
2月13日上午，海上搜索回收分隊完成火箭一級箭體打撈回收任務。這是中國首次在海上實施運載火箭搜索回收任務，對推進運載火箭可重複使用技術發展具有重要意義。

據介紹，此次參試的長征十號運載火箭，主要用於載人月球探測任務，兼顧近地空間站運營，其統籌研製的長征十號甲火箭一子級箭體具備可重複使用能力。

據官方介紹，此次參試的長征10號運載火箭，主要用於載人月球探測任務，兼顧近地空間站運營，其統籌研製的長征10號甲火箭一子級箭體具備可重複使用能力。

