定妝噴霧｜每天用兩次 22歲浙女主播患肺炎 專家教4招減風險

春節返鄉為了時刻保持精緻妝容，不少愛美女士都會把定妝噴霧塞進行囊。然而，這類備受追捧的美妝噴霧產品若使用不當，可能悄悄損傷肺部健康。在浙江杭州，22歲網絡主播小江每天要長時間直播帶貨，為了保持精緻持久的妝容，她每天使用定妝噴霧兩次，持續近半年後出現高燒、肺部多發陰影等症狀，被診斷為間質性肺炎。

化學微粒吸入肺觸發炎症

據《新民晚報》，小江來到浙江醫院時已高燒多日，體溫突破40℃。血液檢查顯示，白細胞、中性粒細胞和C反應蛋白均異常升高，同時嗜酸性粒細胞水平明顯偏高，隨後胸部CT影像雙肺出現多處斑片狀模糊陰影，臨床診斷為間質性肺炎。致病原因一度成謎，直到醫生詳細追問日常習慣，小江才提到自己長期、高頻次使用定妝噴霧。

王洪主任醫生分析，問題出在噴霧產品中的揮發性化學成分。定妝噴霧與防曬噴霧類似，噴出後形成大量懸浮在空氣中的微小液滴，一旦在密閉空間密集吸入，這些化學物質可直接刺激肺部組織，誘發免疫系統過度反應。

值得注意的是，小江在接受對症治療僅3天後，血象指標迅速回落，肺部炎症明顯吸收，病程明顯短於普通細菌性肺炎。這一特點也成為醫生鎖定「化學物吸入致病」的重要依據。

醫生指出，定妝噴霧中含揮發性化學成分，吸入後可能直接損傷肺部細胞，誘發過敏性肺炎，嚴重時甚至發展為呼吸衰竭。

王洪醫生提醒，除了定妝噴霧，日常生活中常見的防曬噴霧、殺蟲劑、空氣清新劑等產品，同樣含有揮發性有機物、香精、防腐劑等成分。當人們在衛生間、臥室、車內等狹小密閉空間大量使用時，噴出的極細顆粒極易被吸入氣道深部。

以下幾類人群需格外警惕：

患有慢性蕁麻疹、過敏性鼻炎、過敏性結膜炎、支氣管哮喘等過敏基礎疾病者；

氣道敏感的兒童；

需長時間帶妝、頻繁補噴的職業人群。

若確實需要使用噴霧類產品，專家建議：