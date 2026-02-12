瀋陽暴風雨溫泉爆紅 網民：鐵達尼式體驗︱有片

狂風、巨浪、暴雨、閃電、雷鳴，瀋陽一間新開的洗浴中心，以視聽科技模擬出大自然的末世景象，讓浴客能安全地沉浸式體驗暴風雨溫泉，在網上迅即成為熱話，有體驗過的浴客留言說，感覺真的很恐怖。

浴客：如置身恐怖末世

綜合網上消息，瀋陽皇姑區銀山路近日新開的祿佰仕溫泉酒店，成為談論焦點。網民指，酒店內的大型洗浴中心，有一個人工的暴風雨溫泉，令人一試難忘。

據率先體驗過的浴客短片，該個大型溫泉池設在室內，天花被巨型出水管覆蓋，不斷灑落強勁水柱，池的三面則被高大的投射屏幕包圍，不斷播出3D龍捲風、滔天巨浪、閃電等畫面，配合強勁的音響及燈光，令人如置身在末世海難中。

有曾體驗過暴風雨溫泉的網民指，當日在深夜進入溫泉池，真的像身處末世的汪洋內，「感覺很恐怖」。

網民也紛紛留言，「東北洗浴又玩出新高度」、「泰坦尼克號（鐵達尼號）式體驗」、「有點可怕啊」、「花錢遭罪的現實」、「快發店名！我要去！」、「連個救生圈都不給安排？」、「很有壓迫感」、「做了壞事的，可不敢在這泡」。

也有網民分享，指類似的暴風雨溫泉，天津在去年已經引入。