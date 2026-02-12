Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北京「稻香村」︱習近平落區考察 「帶挈」3款糕點成爆款

即時中國
更新時間：19:10 2026-02-12 HKT
發佈時間：19:10 2026-02-12 HKT

國家主席習近平10日早上在北京考察，到了老字號「稻香村」參觀傳統糕點製作情況，並選購了「蜜三刀」、「奶油麻花」和「開花棗」三款。民眾獲知後，即大排長龍跟風搶購，令該三款糕點熱賣。

大批民眾到北京「稻香村」，購買習近平也選用的3款糕點。中新社
習近平10日到北京糕店老字號「稻香村」考察。新華社
綜合內媒報道，獲習近平加持後成為爆款的三款糕點，令門店要不斷補貨。北京稻香村零號店店長曹思源表示，習近平當日在店裏購買了3樣糕點，分別是「蜜三刀」、「奶油麻花」和「開花棗」，結果這3樣糕點已經成門店「爆款」，吸引大批民眾前往購買。

他直言，「大家都想來嘗嘗總書記選中的新春年味。同時也帶動了零號店的九宮格禮盒、京味西點等特色產品。」

曹思源指出，習近平親臨考察時，在文創展台前，由店員介紹了棗花抱枕、冰箱貼等特色文創，習近平問到北京稻香村的門店數量、品牌歷史、總店位置等問題。

