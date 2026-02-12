Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網信辦春節專項行動 整治「年貨採購」炫富挑動負面情緒

更新時間：16:28 2026-02-12 HKT
發佈時間：16:28 2026-02-12 HKT

新華社報道，為了營造喜慶祥和、積極向上的春節網絡氛圍，中央網信辦決定即日起開展為期1個月的「清朗·2026年營造喜慶祥和春節網絡環境」專項行動。

專項行動著力整治4方面問題，包括：惡意挑動負面情緒、生成傳播「數字泔水」等垃圾信息、炮製傳播不實信息、為違法活動引流。

其中，惡意挑動負面情緒方面，重點整治以「年貨採購」「春節風俗比拼」等名義炫富鬥富，惡意挑動攀比對立。

借春節晚會、春節檔影視作品、熱門體育賽事等，組織參與網上「飯圈」活動，挑起拉踩互撕等。

生成傳播「數字泔水」等垃圾信息方面，重點整治利用AI等新技術新應用批量生成邏輯混亂、信息空洞、高度雷同的低質內容等。 

根據工作要求，專項行動將壓實平台責任，督促重點平台成立工作專班，加大對首頁首屏、熱搜榜單、熱點推薦、PUSH彈窗等巡查力度，主動清理處置違法違規信息；嚴肅查處問題突出的違法違規網站平台、賬號及MCN機構，及時公佈典型案例查處情況和治理成效，形成有力震懾。

