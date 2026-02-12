「性商訓練營」內幕 3天收近¥5000被硬銷「縮陰」凝膠

「眼神給出去，身體形成了一個X型……」近日，周媛因為一則「X型回眸」教程成為輿論焦點。這位自稱是「中國性商第一人」，還開設了「魅力女性修煉班」的網紅，目前已被立案調查。近日內媒《南方都市報》就揭露了她名下的「黑白顛性商學院」課程的內幕，還有類似的「性商訓練營」踢爆利用女性對兩性關係的焦慮，將其變現為巨額利潤的灰色產業鏈。

三天¥4980的「尤物」訓練營

周媛的「魅力女性修煉班」分為線上線下兩種，其中線下主推的「三天三夜性商訓練營」收費高達4980元（人民幣，下同）。據曾參加過的學員透露，課程內容包羅萬象，從心理療癒到肢體開發，但核心卻圍繞著極具爭議的「技巧」。

在周媛親自教授的大課上，她要求所有學員穿上紅色吊帶，指導她們模仿電影中的妖狐「妲己」，學習如何與男性互動，甚至上演「為大王止血」等充滿性暗示的戲碼。而在分組小課中，「導師」們會展示如「電動馬達臀」等動作，卻不教授具體方法，僅以幾個有氧運動帶過，讓學員事後有「被騙了」的感覺。

更讓學員反感的是，課程中充斥著大量的銷售引導。幾乎每堂課，「導師」都在塑造個人品牌，貶低、說教學員，並大力推銷自己的私教課。這場看似旨在提升女性魅力的訓練，實則是一場精心包裝的營銷大會，其真正目的遠非教學。

引流至天價醫美項目

據南方都市報，這些「性商訓練營」的最終目的，是將學員引流至利潤更高的醫療美容項目。一位曾負責女性私密醫療器械市場項目的業內人士李女士揭露，這早已是行業內公開的秘密。她參加的半天課程內容比網絡流傳的影片更加露骨，其核心邏輯是：將夫妻感情不和完全歸咎於女方的性魅力與技巧不足，從而製造焦慮。

在這種封閉式的訓練營裡，學員身邊會被安排「美容師」全程陪伴，禁止學員間私下交流。一旦學員的心理防線被攻破，便會被引導至合作的「醫美」機構。據悉，通過這種訓練營成交的客單價驚人，竟高達10萬至70萬不等。這些機構因需向引流渠道支付高額佣金，其項目價格通常遠高於市場價。女性的婚姻價值被赤裸裸地等同於性價值與生育價值，她們的脆弱點，成為了商家賺取數十倍利潤的工具。

硬銷不合規「縮陰」產品

除了天價醫美，訓練營還大力兜售各種所謂的「私密養護」產品。有機構在朋友圈宣傳多款抑菌軟凝膠，並吹噓其具備「修復糜爛、緊致縮陰、收縮骨盆」等神奇功效。

然而，內地衛生部門早已明確指出，這類抗抑菌製劑並不具備護理、保健或治療作用，其宣傳的功效涉嫌誇大。不當使用不僅無法達到效果，更可能破壞私處自身的微生態平衡，對黏膜造成損傷。

律師指出，這種誘導消費的行為，可能涉及虛假宣傳乃至非法行醫，需承擔相應的法律責任，甚至面臨高額索賠。