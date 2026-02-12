Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拾金不昧｜深圳水貝¥15萬銀磚遺留街頭 盡職保安看守待警到場處置

即時中國
更新時間：16:05 2026-02-12 HKT
發佈時間：16:05 2026-02-12 HKT

近日，內地網民在社交平台發布視頻爆料，稱羅湖水貝珠寶城路邊有人遺留價值十餘萬元的銀磚，引發路人圍觀。據了解，每塊銀磚上面標註為1000克，按照目前金銀市場價，7塊銀磚的價值近15萬元（人民幣，下同）。11日，經羅湖警方核實失主已找到，銀磚已被領回。

巡邏驚見銀磚放路邊

據《南方都市報》，2月8日下午，羅湖水貝珠寶城南區保安隊員馬玉雙，在正常巡邏時發現銀磚。據其介紹，當日下午4時30分許，路過金展大廈東門時，發現路邊堆放著一摞銀磚，粗略一數約有六七塊，周邊僅有往來行人，並未見到物主。

馬玉雙推測這些銀磚可能是路人臨時放置，便轉身繼續開展巡邏工作。3分鐘後，當他再次巡邏至該地點時，發現銀磚仍在原地，周邊依舊無人看管，於是傳呼值班室，詳細匯報了現場情況，隨後便堅守在銀磚旁，寸步不離地看護，防止物品丟失或被人誤拿。

CCTV還原事件

據保安室閉路電視畫面顯示，當日下午4時15分左右，一名男子騎電動單車停靠在路邊，將一包白色物品放置在路邊。隨後，一名身著順豐快遞工衣的男子與另外兩人趕來，四人聚集在白色物品旁交流了十餘分鐘，之後先後離開，未將該物品帶走。約十分鐘後，保安馬玉雙巡邏至此，發現了這包遺留物品——即後續確認的銀磚。

馬玉雙的班長閆晶波接到匯報後，第一時間用專用傳呼機聯繫了轄區民警。他立即帶領其他保安隊員趕赴現場，與馬玉雙一同堅守在銀磚旁，直至警方到場處置。閉路電視顯示，當日下午5時08分，民警抵達現場，對銀磚進行清點後將其取走。

據馬玉雙及警方現場確認，遺留的銀磚共計7塊，每塊銀磚上均標註重量為1000克。按照當前金銀市場價格估算，這7塊銀磚的總價值接近15萬元。

羅湖警方稱，經過多方查找，目前失主已被找到，遺落的7塊銀磚也已被失主成功認領，相關後續事宜已妥善處理。

據悉，保安團隊隸屬於深圳市吉好物業管理有限公司，主要負責水貝珠寶城南區的治安管理工作。保安隊員日常巡邏時撿到黃金、珠寶等貴重物品的情況極為常見。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
灣仔檀島咖啡餅店宣佈結業！屹立80年 酥皮蛋撻、奶茶馳名中外 全港僅餘1分店....
飲食
3小時前
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
2026-02-11 16:27 HKT
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
38歲四料港姐冠軍賀友結婚「開中門」戰鬥格上陣 傳戀百億富二代洩「恨嫁」心情
影視圈
9小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
00:47
上海地鐵工地滲漏致恐怖路陷 天坑「黑洞式吞噬」路面設施︱有片
即時中國
4小時前
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
佘詩曼陪母遊泰國貼地迫Food Court 素顏被質疑非本人網民憑一關鍵揭真相
影視圈
10小時前
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
「小辣椒」谷婭溦不點名炮轟前輩歌手掀爭議 暗諷針對為「博流量」：知你搵食艱難 嫌疑人現身列四點反駁
影視圈
6小時前
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
永東巴士限時半價！澳門/香港直通巴$30起 新年出發 周末假期都適用
旅遊
10小時前
官恩娜母親麥銀麗（左）不反對先以遺產墊支訟費，馮明業反對但敗訴要兼付今日訟費10.5萬元。資料圖片
官恩娜家族爭產戰丨三名姨母要求先以遺產支付訟費 官恩娜母親麥銀麗不反對 馮明業反對但敗訴
社會
9小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
2026-02-11 11:00 HKT