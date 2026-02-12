拾金不昧｜深圳水貝¥15萬銀磚遺留街頭 盡職保安看守待警到場處置

近日，內地網民在社交平台發布視頻爆料，稱羅湖水貝珠寶城路邊有人遺留價值十餘萬元的銀磚，引發路人圍觀。據了解，每塊銀磚上面標註為1000克，按照目前金銀市場價，7塊銀磚的價值近15萬元（人民幣，下同）。11日，經羅湖警方核實失主已找到，銀磚已被領回。

巡邏驚見銀磚放路邊

據《南方都市報》，2月8日下午，羅湖水貝珠寶城南區保安隊員馬玉雙，在正常巡邏時發現銀磚。據其介紹，當日下午4時30分許，路過金展大廈東門時，發現路邊堆放著一摞銀磚，粗略一數約有六七塊，周邊僅有往來行人，並未見到物主。

馬玉雙推測這些銀磚可能是路人臨時放置，便轉身繼續開展巡邏工作。3分鐘後，當他再次巡邏至該地點時，發現銀磚仍在原地，周邊依舊無人看管，於是傳呼值班室，詳細匯報了現場情況，隨後便堅守在銀磚旁，寸步不離地看護，防止物品丟失或被人誤拿。

CCTV還原事件

據保安室閉路電視畫面顯示，當日下午4時15分左右，一名男子騎電動單車停靠在路邊，將一包白色物品放置在路邊。隨後，一名身著順豐快遞工衣的男子與另外兩人趕來，四人聚集在白色物品旁交流了十餘分鐘，之後先後離開，未將該物品帶走。約十分鐘後，保安馬玉雙巡邏至此，發現了這包遺留物品——即後續確認的銀磚。

馬玉雙的班長閆晶波接到匯報後，第一時間用專用傳呼機聯繫了轄區民警。他立即帶領其他保安隊員趕赴現場，與馬玉雙一同堅守在銀磚旁，直至警方到場處置。閉路電視顯示，當日下午5時08分，民警抵達現場，對銀磚進行清點後將其取走。

據馬玉雙及警方現場確認，遺留的銀磚共計7塊，每塊銀磚上均標註重量為1000克。按照當前金銀市場價格估算，這7塊銀磚的總價值接近15萬元。

羅湖警方稱，經過多方查找，目前失主已被找到，遺落的7塊銀磚也已被失主成功認領，相關後續事宜已妥善處理。

據悉，保安團隊隸屬於深圳市吉好物業管理有限公司，主要負責水貝珠寶城南區的治安管理工作。保安隊員日常巡邏時撿到黃金、珠寶等貴重物品的情況極為常見。