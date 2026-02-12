13歲體操冠軍傅佳麗被打罵索財跳樓 2名涉事教練被立案調查

近日浙江體育職業技術學院一名體操運動員家長公開反映「其女兒遭遇教練體罰、索財後墮樓」，引發廣泛關注。浙江體育職業技術學院11日證實，當地公安機關已對2名涉事教練立案調查，學院已對涉事教練作出停職處理。

以罰款、打點關係為由索財

據內媒報道，涉事運動員為傅佳麗，4歲練體操，9歲進省隊，10歲奪得省運會女子全能冠軍。從這一段簡短履歷看，這是一個非常優秀體操苗子，但外界很難想像她在成長過程中遭遇了怎樣的磨難。

據傅佳麗的母親控訴，傅佳麗被主教練唐某、副教練施某長期扇耳光、辱罵、體罰，還以罰款、過節送禮、訓練費等名目，累計索財4.3萬餘元（人民幣，下同）。

她又指，兩位教練以「訓練罰款、過節紅包、改善伙食、打點關係」等各種理由，反覆向孩子與家長要錢。單次罰款最高5000元、逢年過節必須送禮轉賬，傅佳麗自己的零用錢、壓歲錢也被索要，家屬累計轉賬及付現金共43,000餘元，每一筆都有記錄。

去年11月25日，一次訓練失誤後，傅佳麗被保溫杯砸肩、被罵「活著浪費空氣」，當晚情緒崩潰從四樓縱身跳下，造成肺挫傷、肋骨骨折、脾臟出血、肝功能重度損傷。當母親趕到醫院，看到的不是活蹦亂跳的女兒，而是渾身是傷、生命垂危的孩子。

兩涉事教練被炒

隨後，傅佳麗家人走上了長達77天的維權路，今年1月家屬忍無可忍，將完整證據鏈，包括轉賬記錄、聊天記錄、傷情報告、錄音、證人證言等公之於眾，事件才徹底引爆輿論。

據最新通報，浙江體育職業技術學院依據已核查的體罰學生、收受家長財物等問題，已解除涉事教練職務。因為已經立案，後續單位還將根據公安機關最終調查結果，對相關責任人處以相應的處罰，而傅佳麗據稱目前身體恢復情況良好。

---

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk