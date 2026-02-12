Seedance2.0｜「劉德華」網友家包餃子 AI拜年視頻成風專家提醒存法律風險

內地小品演員和港星劉德華在網友家中圍在一起包餃子；「球星姆巴佩」身着中式服裝拜年；《哈利·波特》中的人物瑪律福一家慶祝春節；還有網民「穿越」上了春晚舞台……臨近春節，內地短視頻平台悄然刮起AI拜年風。周星馳、吳孟達等明星也被批量生成「土味視頻」，廣泛傳播。上海律師劉馨遠提醒，平台若默許使用侵權素材，需承擔相應侵權責任。官媒央廣網也發文稱，技術創新應有邊界，趣味不能淩駕規則，平台應強化審核與標識。

國際球員明星穿中式服飾說賀詞

一段廣為傳播的視頻中，足球運動員姆巴佩先是身穿球衣跳起手勢舞，隨後換上中式服飾，視頻還配上「姆巴佩提前給大夥拜年」的解說詞。

網友製作的與馮鞏、陳佩斯合拍的AI新春祝福視頻。

另一個AI拜年視頻，電影《哈利·波特》中的人物瑪律福一家和《神探夏洛克》中的福爾摩斯、華生，都穿上了中式服裝，一起慶祝春節。

短視頻平台的AI「特效」春晚，則頗受中老年網友歡迎。只要點擊「拍同款」，上傳自己照片，便輕鬆將自己合成進一個模擬「2026年春節晚會」的舞台場景，和眾多知名主持人、明星嘉賓握手，互問「新年好」。

學者：未經授權合成人臉人聲侵權

周星馳、吳孟達等明星也被批量生成「土味視頻」，一些經典電影片段被大量網友製作發布，通過平台演算法獲得高傳播量，部分服務甚至提供「AI明星克隆」範本。對此，周星馳經紀人陳震宇日前發文質疑：想問一下，這些屬於侵權嗎（尤其這兩天大量傳播），相信創作者應該已經盈利，而某平台是不是都放任不管提供給用戶生成發布？

對此，中國政法大學人工智慧法研究院院長張淩寒表示，人臉、人聲等都是具有生物識別功能的敏感個人資訊。未經授權的深度合成，侵犯了當事人的人格權益。

