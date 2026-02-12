Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

為習特會鋪路 貝森特料數周內晤何立峰

即時中國
更新時間：08:44 2026-02-12 HKT
發佈時間：08:42 2026-02-12 HKT

美國財長貝森特（Scott Bessent）周一披露，美國財政部資深官員上周已訪問中國，商討他與中國副總理何立峰的下次會談準備工作。據報此次會晤將在未來幾周內舉行，為美國總統特朗普4月訪華鋪路。

貝森特在X平台發文稱，美國財政部高級官員上周訪華，以加強雙方溝通渠道，推動兩國間對話，「我們期待雙方繼續進行建設性互動，並在接下來的幾周保持積極進展，以迎接下次面對面會晤。」

貝森特上次與何立峰會面是去年10月在馬來西亞，當時雙方討論了一項框架協議，根據該協議，北京同意推遲對稀土供應的出口管制，華盛頓則取消對中國商品徵收的100%美國關稅。

路透社報道指，美國財政部尚未就貝森特何時何地會見何立峰發表評論。這類會晤可能會在未來幾周內舉行，為特朗普4月訪華鋪路。特朗普去年在南韓釜山與國家主席習近平會面後，曾稱今年4月將訪華。美國政治新聞網站Politico也引述3名消息人士稱，特朗普將於4月首周到訪北京，會面時雙方或將談及台灣議題。

